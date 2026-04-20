La semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) podría tomar un giro inesperado luego de que las Criollas de Caguas presentaran el domingo una protesta contra las Leonas de Ponce.

La acción surge tras el triunfo del sexteto ponceño la noche del domingo en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, resultado que forzó un séptimo y decisivo encuentro por el último boleto a la final.

Según reportó el portal The Gondol, primero en dar a conocer la información, la reclamación solicita que se confisquen todas las victorias obtenidas por Ponce en la serie debido a que el conjunto cagüeño alega que la administración de las Leonas no habría notarizado los contratos de sus jugadoras refuerzos.

Esto es un requisito reglamentario de la liga. Hasta el momento, la LVSF ni la Federación Puertorriqueña de Voleibol se han expresado al respecto.

El séptimo y decisivo partido entre Criollas y Leonas está programado para el miércoles en el Coliseo Roger Mendoza.

Las Cangrejeras de Santurce esperan por el ganador de esta semifinal para iniciar el baile de coronación. El conjunto santurcino aseguró su pase tras barrer a las Valencianas de Juncos en la semifinal A, una serie que también estuvo marcada por apelaciones presentadas por ambos equipos. Este pleito