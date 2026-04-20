Eran más de 55,200 personas las que esperaban en el Allegiant Stadium en Las Vegas y millones de fanáticos observando vía streaming alrededor del mundo el evento de lucha libre más importante del año: Wrestlemania 42.

Entonces, apareció ella: la bandera de Puerto Rico en primer plano dentro del evento de lucha libre más importante del mundo.

Y es que el veterano luchador, CM Punk lució un jacket durante su entrada al evento y en él colocó una bandera boricua en su hombro izquierdo. La imagen recorrió el planeta, lo que puso a pensar a más de uno por qué el oriundo de Chicago llevaba la insignia puertorriqueña en su vestimenta.

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Pues resulta que Punk, que subió como campeón en el evento estelar de la segunda noche de Wrestlemania para enfrentar a Roman Reigns, es esposo de la también luchadora AJ Lee, cuyo nombre de pila es April Jeanette Méndez Acevedo. La carismática luchadora, quien también es estrella de la WWE, nació en Nueva Jersey, pero sus dos padres, Robert Méndez y Janet Acevedo, son puertorriqueños.

AJ Lee nació en Nueva Jersey, pero es de padres boricuas y visita con regularidad la Isla. ( WWE )

De hecho, en más de una ocasión, la pareja ha sido vista en la zona oeste de Puerto Rico, principalmente para las festividades navideñas.

Incluso, en un episodio del programa RAW, dirigiéndose a la también luchadora Becky Lynch, Lee expresó: “Soy una puertorriqueña de Nueva Jersey y a veces golpeo a mujeres”.

En cuanto al resultado de las luchas en Wrestlemania 42, a la pareja no le fue muy bien que digamos. Lee cayó ante Lynch en la primera noche del evento para perder su título intercontinental femenino y Punk perdió el encuentro y el título mundial frente a Reigns el domingo.