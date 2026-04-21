Las Leonas de Ponce apelaron este martes ante la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) la resolución de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), que declaró ha lugar una protesta presentada por las Criollas de Caguas, confirmó el apoderado del sexteto melenudo, Kenneth Rivera, a Primera Hora .

La liga concluyó en el recurso, emitido el lunes, que el conjunto ponceño no cumplió con la notarización de los contratos económicos de sus jugadoras. De acuerdo a la resolución, las Leonas no presentaron los convenios económicos de su plantilla dentro del periodo establecido, que venció el 12 de enero de 2026. Como resultado, le impuso a Ponce una multa total de $25,250 -$750 por “contratos defectuosos” y $24,500 por incumplimiento prolongado-.

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De acuerdo a Rivera, la FPV recibió su apelación y designará un comité evaluador con el fin de resolver la situación.

Aunque dieron paso a la reclamación, Rivera asumió la responsabilidad por la falta administrativa.

“Nosotros apelamos porque es un derecho que nos cobija. Pero una vez la Federación determine, antes de las 12:00 del mediodía del miércoles, Ponce estará efectuando su pago y jugamos en Caguas”, expresó Rivera.

La fecha y hora a la que hizo referencia Rivera es la que la liga estableció como límite para someter el pago de la multa. De no cumplir, el equipo de Ponce quedará “impedido” de continuar su participación en la serie semifinal B, igualada a 3-3 ante las Criollas.

Ponce y Caguas tienen pautado jugar el miércoles el séptimo y decisivo encuentro por el último boleto a la final en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas. El equipo ganador enfrentará a las Cangrejeras de Santurce en el baile de coronación.

Rivera explicó que los contratos federativos de sus jugadoras, los cuales recogen datos como residencia, estado civil y condición de salud, sí están juramentados. No obstante, confirmó que los acuerdos correspondiente a la parte económica, no fueron notarizados, pero sí adjuntados con ese primer contrato.

“Nosotros no tenemos nada que esconder. No hay nada más allá de una falla que cometimos de no notarizar ese acuerdo económico. Esa culpa la tengo que cargar yo” sostuvo Rivera.

“Aceptamos que pensé que no hacía falta notarizar el acuerdo económico. Pensaba que bastaba con la firma mía, la de la jugadora, y el sello corporativo (de Liga de Voleibol Superior Femenina Ponce Leonas). No es que estamos ocultando contratos porque violamos el tope salarial o porque se le deba un dólar a ninguna de las chicas. Simplemente, este servidor entendió en ese momento de la firma, que no era necesario y no era un requisito”, añadió.

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“¿Fallamos en no leer al momento? Sí, fallamos. No vamos a tapar el cielo con la mano", manifestó Rivera.

“Que nos ganen en la cancha”

Pese a la controversia, Rivera reiteró que la intención del sexteto es disputar el séptimo juego de la serie.

“Nosotros no tenemos problema en pagar la multa, nosotros queremos cumplir con el torneo. Estamos en la mejor disposición de que se juegue el miércoles”, comentó.

“Si Caguas nos va a ganar, que nos ganen en la cancha. Al final del día nosotros (como gerencia) no vamos a decidir”, sentenció el apoderado.