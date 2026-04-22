Boston. V.J. Edgecombe tuvo 30 puntos y 10 rebotes mientras jugaba con dolor después de sufrir una dura caída sobre su espalda al principio del partido, Tyrese Maxey anotó 29 puntos y los 76ers de Filadelfia vencieron a los Celtics de Boston 111-97 el martes por la noche para empatar su serie de playoffs a un partido por bando.

Edgecombe anotó seis de los 19 triples de los 76ers. Maxey también repartió nueve asistencias y Filadelfia se recuperó de la derrota por 123-91 sufrida en el primer partido. Edgecombe es el primer novato que consigue al menos 30 puntos y 10 rebotes en un partido de playoffs desde Tim Duncan el 5 de mayo de 1998.

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El viernes, la serie se traslada a Filadelfia para el tercer partido.

“Creo que sabíamos de dónde iban a venir los tiros”, dijo Edgecombe. “Seguimos confiando los unos en los otros. Todo el mundo puede hacer una jugada en la cancha. ... Querían que lanzara el balón”.

Los Celtics recortaron una desventaja de siete puntos al inicio del último cuarto hasta el 91-89 antes de que una racha de 11-0 volviera a poner a los 76ers por delante 102-89 con poco más de cuatro minutos por jugar. Los Celtics retiraron a sus titulares cuando quedaba poco más de un minuto.

Jaylen Brown lideró a los Celtics con 36 puntos. Jayson Tatum añadió 19 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias.

“Pensé que Edgecombe estaba demasiado cómodo”, dijo Brown. “Es un novato, pero sabe jugar. Tenemos que ser mejores con él”.

Después de pasar apuros desde el campo en el primer partido, los 76ers necesitaban mucho más de Maxey y Edgecombe. Y lo consiguieron, ya que ambos llevaron la carga de un equipo que lanzó un 47.8% desde el campo, incluyendo 19 de 39 desde la línea de 3 puntos.

“Agarro (Edgecombe) y Tyrese juntos mucho y les recuerdo que sean súper agresivos”, dijo el entrenador de los 76ers, Nick Nurse. “Que disparen ahí arriba, que sigan tirando pase lo que pase”.

Boston encestó sólo 13 de 47 desde la línea de 3 puntos y tiró un 39,3% desde el campo en general, al tiempo que cometió 13 pérdidas de balón que condujeron a 16 puntos de los 76ers.

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Filadelfia, que volvió a estar sin el pívot Joel Embiid para el segundo partido, ya que sigue con un programa de fuerza y acondicionamiento tras una apendicectomía el 9 de abril, estuvo dos veces sin Edgecombe durante breves tramos el martes.

Edgecombe salió cojeando con un dolor evidente y se fue directamente a los vestuarios para recibir tratamiento tanto en el primer cuarto como en el tercero.

Volvió cada vez y siguió anotando para ayudar a los 76ers a construir una ventaja de hasta 13 puntos en el tercero.

La intensidad fue alta durante todo el partido.

El punto álgido llegó en los primeros minutos, cuando Brown fue sancionado con una falta técnica tras un mate a una mano sobre Adem Bona que mandó al suelo al jugador de los 76ers.

Las repeticiones parecían mostrar que el impulso de Brown tras el atasco le llevó a entrar en contacto con Bona, que cayó al suelo y dejó a Brown en una posición flotante sobre él.

Pero el árbitro Marc Davis no lo vio así y pitó técnica a Brown.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.