Los Ángeles. LeBron James tuvo 28 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, y los Lakers de Los Ángeles superaron a los Rockets de Houston para una victoria 101-94 el martes por la noche y una sorprendente ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de playoffs.

Marcus Smart tuvo 25 puntos con cinco triples y siete asistencias para los Lakers, que han superado dos veces las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves con un esfuerzo integral de equipo liderado por James, de 41 años. Los Ángeles lo hizo en el Juego 2 a pesar del regreso de Kevin Durant, quien anotó sólo tres de sus 23 puntos en la segunda mitad contra la tenaz defensa de los Lakers.

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“Ejecutamos el plan de juego ofensiva y defensivamente, corregimos algunos de nuestros errores del primer partido y nos metimos en una pelea a cara de perro”, dijo James. “Cuando tenemos a dos grandes como nosotros, todos tenemos que mejorar nuestro juego, y de eso es de lo que se trata. Todos intentamos contribuir en ataque y aprovechar la oportunidad”.

Luke Kennard anotó 23 puntos para Los Ángeles, que mantuvo una pequeña ventaja en el último cuarto del segundo partido. Smart encontró a James corriendo por el carril para un teatral mate a dos manos a 55 segundos del final, y Kennard añadió dos tiros libres finales para congelarlo.

El tercer partido se jugará el viernes en Houston.

Alperen Sengun logró 20 puntos y 11 rebotes para los Rockets, quintos cabezas de serie, que volvieron a tener problemas ofensivos incluso con Durant debutando en los playoffs de Houston. Jabari Smith Jr. anotó 18 puntos y Amen Thompson 16, pero los Rockets encestaron sólo el 40,4% de sus tiros y lograron sólo siete triples.

Tres días después de perder el partido inaugural de la serie por una contusión en la rodilla derecha, Durant solo encestó 12 tiros y tuvo nueve pérdidas de balón para comenzar el cuarto duelo de playoffs de su carrera contra James. Las superestrellas se enfrentaron previamente en las Finales de la NBA en 2012, 2017 y 2018.

“Empezaron a doblarme desde la primera posesión”, dijo Durant. “Tengo que hacerlo mejor y no poner a mis compañeros en malas posiciones cuando balanceo el balón. ... No estamos haciendo tiros, para ser honesto. No estamos lanzando bien el balón. Fallamos muchos tiros. Creo que ésa es la diferencia en el partido. Están haciendo tiros. Smart ha sido el que les ha metido los tiros hoy. Kennard también”.

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Durant bloqueó el tiro de Kennard en la primera posesión del segundo partido, pero luego se metió en problemas de faltas mientras los Lakers volvían a conseguir una amplia ventaja en la primera parte.

Los Lakers están recibiendo un excepcional juego de postemporada de Smart, el veterano escolta de los Celtics que se unió a Los Ángeles esta temporada. Aunque se perdió gran parte de la recta final de la temporada regular debido a una lesión, Smart ha añadido de inmediato dureza y visión de juego al elenco de apoyo de los Lakers.

“Esta noche ha hecho un partido de muerte”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, sobre Smart. “Hizo un gran trabajo defensivo. Hizo tiros. Es un jugador increíble”.

Tanto Smart como Kennard hicieron 8 de 13 en tiros de campo, combinando ocho triples...

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.