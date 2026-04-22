San Antonio. Scoot Henderson anotó 31 puntos y los Trail Blazers de Portland aprovecharon la lesión de la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, para vencer 106-103 a San Antonio el martes por la noche e igualar su serie de playoffs de la Conferencia Oeste a un partido por bando.

A Wembanyama se le diagnosticó una conmoción cerebral después de que cayera de bruces al recibir una falta de Jrue Holiday y se golpeara la mandíbula contra el suelo. No regresó tras la lesión en el segundo cuarto y entró en el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA, lo que aumenta la posibilidad de que el versátil pívot se pierda varios partidos.

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Los Spurs, segundos cabezas de serie, parecían capaces de ganar sin Wemby, con una ventaja de 14 puntos al principio del último cuarto antes de que su ataque se estancara.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

Portland mantuvo a San Antonio sin anotar un tiro de campo durante los últimos 3:37, mientras los Blazers cerraban el partido con una racha de 11-2. Robert Williams III convirtió un mate con 12 segundos para el final para una ventaja de 104-101 después de que Deni Avdija se abriera paso a través de la pintura y le diera el balón.

“Como equipo, como unidad, creo que ése era nuestro objetivo: ser agresivos”, dijo Henderson. “Golpear a todo el que pasara por la pintura, encajonar y jugar rápido. Creo que ese fue todo nuestro éxito y que eso nos abrió las puertas a todos”.

Holiday sumó 16 puntos y nueve asistencias, Avdija anotó 14 y Williams terminó con 11.

Stephon Castle lideró a los Spurs con 18 puntos y De’Aaron Fox añadió 17. Devin Vassell, que terminó con 16 puntos y 12 rebotes, falló un tiro de 3 puntos a falta de 2 segundos.

El tercer partido se jugará el viernes en Portland.

Tras anotar 35 puntos en la victoria de los Spurs en el primer partido, Wembanyama sumó cinco puntos, cuatro rebotes, un tapón y una asistencia en 12 minutos.

Según las directrices de la liga, un jugador en el protocolo de conmoción cerebral debe tener al menos 48 horas de inactividad y recuperación y luego alcanzar varios puntos de referencia sin síntomas antes de ser autorizado a jugar. Un jugador debe someterse a pruebas neurológicas y recibir el visto bueno final de un médico del equipo en consulta con el director del protocolo de conmociones cerebrales de la liga.

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Los Spurs habían ganado 76 partidos consecutivos de playoffs cuando iban ganando por 14 puntos o más en el último cuarto. La última vez que perdieron en esas circunstancias fue el 19 de mayo de 2003 contra Dallas.

San Antonio construyó esa gran ventaja con una racha de 13-0 para iniciar el cuarto. El pívot suplente Luke Kornet, que sustituyó a Wembanyama, culminó esa racha con un triple.

Kornet terminó con 10 puntos y nueve rebotes.

Henderson lanzó 11 de 17 tiros de campo y 5 de 9 en triples.

“(Henderson) ha estado tirando el balón muy bien”, dijo Vassell. “Tenemos que ser más físicos con él. No hay catch-and-shoots, no fácil off-the-dribble pullups. Creo que hizo... No sé cuántas hizo hoy. Vamos a ponérselo mucho más difícil porque se siente demasiado cómodo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.