Nueva York. Los agitados Mets regresaron a casa el martes a una recepción más tranquila de lo que el gerente Carlos Mendoza y sus jugadores anticipaban con el club tratando de romper una racha de 11 partidos perdidos.

El tono cambió cuando quedó claro que el derrape iba a durar al menos una noche más.

El asediado cerrador Devin Williams permitió un sencillo RBI a Luke Keaschall en la novena entrada y Nueva York perdió su 12º partido consecutivo, cayendo 5-3 ante los Mellizos de Minnesota el martes por la noche.

The New York Mets lose their 12 straight game as Devin Williams blows yet another game.



Mets fans were PISSED as they booed him off the field. The vibes in Queens are gone… pic.twitter.com/I6evYk2pBJ — js9innings (@js9inningsmedia) April 22, 2026

Con una nómina inicial de 352.2 millones de dólares, la más alta de las Grandes Ligas, los Mets tienen el peor récord del béisbol con 7-16 victorias. La racha es la más larga desde que perdieron 12 partidos seguidos del 10 al 23 de agosto de 2002. Ningún equipo ha llegado a los playoffs después de una temporada en la que perdieron 12 partidos seguidos.

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Nueva York está bateando .194 durante la racha de derrotas, mientras que ha sido superado 67-22. Los Mets no contaron con el bateador Juan Soto durante ese período, pero se espera que salga de la lista de lesionados el miércoles después de perderse los últimos 16 partidos por una distensión en la pantorrilla derecha.

“Nunca había participado en algo así”, dijo Williams. “Creo que sólo tenemos que conseguir una victoria y que todo lo demás se arreglará solo. Pero obviamente está resultando bastante difícil ahora mismo”.

Williams, que no logró ningún out, fue abucheado por lo que quedaba del público anunciado de 32,798 espectadores. El público real parecía mucho menor en una noche en la que la temperatura en el primer lanzamiento era de 46 grados Fahrenheit (8 Celsius).

Al menos algunos espectadores mostraron su descontento con la tradición de llevar bolsas de papel sobre la cabeza.

Los aficionados comenzaron a corear “¡Despidan a Mendy!” cuando Williams cargó las bases. Austin Warren relevó a Williams y recibió una ovación cuando ponchó a Royce Lewis. El público coreó su nombre cuando ponchó a los dos bateadores siguientes, Brooks Lee y Byron Buxton.

El ambiente era mucho más ligero unas horas antes.

Patrick Heaney, la única persona en la sección 524 del Citi Field poco antes del comienzo del partido, sonrió mientras contemplaba un mar de asientos vacíos.

“No estarías aquí esta noche si no fueras aficionado de los Met”, dijo Heaney.

El campocorto Francisco Lindor dijo tras la derrota del domingo por 2-1 en 10 entradas ante los Cubs de Chicago que esperaba que “hubiera mucho ruido” el martes por la noche. Pero los aficionados no hicieron mucho ruido hasta la tercera entrada, cuando Lindor bateó un jonrón de tres carreras para abrir el marcador y dar a los Mets su mayor ventaja desde una victoria por 5-2 sobre los Gigantes de San Francisco el 5 de abril.

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“Creo que si consiguen que funcione hoy, los aficionados se unirán a ellos”, dijo Josh Hudson, un residente de Tennessee en la ciudad por negocios que estaba sentado en la sección 509 con una entrada de 15 dólares que compró en el mercado secundario.

Heaney, un residente de Malverne, en Long Island, que llevaba una gorra de los Mets y una sudadera de los playoffs 2022, sonrió al recordar cómo acabó comprando una entrada de 12 dólares y acudiendo solo al partido.

“No pude conseguir que viniera mi mujer”, dijo Heaney. “No pude conseguir que vinieran mis hijos. No pude conseguir que vinieran mis amigos. Compré una entrada, la más barata que encontré, y voy a ver si puedo ayudarles a darle la vuelta”.

Mendoza, en su tercera temporada como mánager tras seis en el cuerpo técnico de los Yankees, dijo antes del partido que no le importaría un recibimiento gélido porque sabe cómo reaccionarán los aficionados si el equipo va mejor.

“También van a estar justo detrás de ti cuando le demos la vuelta”, dijo Mendoza. “También lo hemos visto antes, así que no es nada nuevo para los que hemos estado aquí. Esperamos que nos sigan apoyando, pero también tenemos que hacerlo mejor por ellos”.

“Todo forma parte de ello. Son gajes del oficio. No lo querría de otra manera”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.