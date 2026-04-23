El lanzador boricua de los Red Sox de Boston Eduardo Rivera vivió una noche inolvidable el miércoles al debutar en las Grandes Ligas con un ponche al bateador de los Yankees de Nueva York Jazz Chisholm Jr., en un escenario de lujo como el Fenway Park.

El vegalteño, de 22 años, entró como relevista tras dos outs en la sexta entrada, para sustituir a Zack Kelly. Lanzó desde ese momento hasta el final del encuentro. En 3.1 entradas, permitió apenas un imparable, ponchó a tres bateadores y realizó 41 lanzamientos, 26 de ellos en la zona de strike.

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Tras su primer salida en la ‘Gran Carpa’, Rivera compartió en su red social de Facebook una publicación con imágenes de la noche acompañadas de un mensaje.

“Gran sueño hecho realidad. Gracias mi Dios por tus bendiciones, que increíble me siento, muchas emociones sentimientos, pero gracias a Dios 2026 mi gran debut en las Grandes Ligas. Gracias mi Dios, esto es por mi papá, mi gran familia esto es por ustedes. El comienzo de muchas cosas buenas”, manifestó en el escrito.

El debut del boricua se produjo apenas un día después de recibir la llamada al equipo grande, en un ascenso que llamó la atención por su rapidez. Aunque había sido promovido a Triple A, no llegó a lanzar en ese nivel, así que su salto está vinculado con su desempeño en Doble A.

Allí, con los Portland Sea Dogs finalizó con marca de 1-0, una efectividad de 0.90 en 10 entradas, al permitir solo una carrera. Ponchó a 16 en dos aperturas.