Luego de horas de que la gerencia de los Mets de Nueva York desconociera de su paradero, el jardinero cubano de los Mets de Nueva York, Yoenis Céspedes, informó que ha decidido no ver más acción en el 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

Céspedes no se presentó al estadio el domingo para el partido de su equipo contra los Bravos de Atlanta, y la gerencia del equipo no sabía dónde estaba. El gerente general, Brodie Van Wagenen, manifestó que los intentos por contactarle no rindieron frutos.

Según Jeff Passan, de ESPN, al no presentarse al estadio el equipo envió personal de seguridad a su habitación de hotel y la encontraron vacía. El pelotero había recogido sus pertenencias y se había marchado.

PUBLICIDAD

No fue hasta mediados del partido contra los Bravos que Céspedes, mediante su agente, le comunicó al equipo que había optado por no jugar más en la temporada del 2020, escribió Passan en sus redes sociales, citando a Van Wagenen.

Los Mets llevan desde el viernes en la ciudad de Atlanta disputando una serie de tres partidos ante los Bravos. El domingo además realizaron un canje para adquirir al veloz jardinero Billy Hamilton.

Céspedes no jugaba desde 2018 por problemas físicos que tuvo que corregir con diversas cirugías. Se perdió la temporada del 2019 completa antes de regresar este año.