El dirigente de los Azulejos de Toronto, el puertorriqueño Charlie Montoyo, dice que durante la cuarentena ha trabajado más que si estuviese dirigiendo un partido y ha sufrido el encierro pandémico doblemente: primero por las restricciones físicas y segundo porque sabe que para el 2020 su equipo tuvo una gran mejoría y podría dar la sorpresa en la dura División Este de la Liga Americana.

Mediante una videoconferencia con Primera Hora desde su hogar en Arizona, Montoyo habló sobre cómo ha sobrevivido el encierro trabajando desde su casa, y cómo han trabajado con sus jugadores.

“Casi todos los días son llamadas diferentes. Pero lo más que me ha gustado de este tiempo muerto es estar con la familia, que de otra forma no hubiese tenido el tiempo. Y la otra es que me he comunicado más con (el sistema de) las ligas menores, porque quiero que estemos en la misma página. Creo que estoy haciendo más que si estuviese dirigiendo un juego”, manifestó Montoyo con una carcajada.

Una de las cosas que le pesan al nativo de Florida, Puerto Rico, es que la pandemia no ha permitido que salga al terreno un equipo que tiene mucha promesa en figuras jóvenes como Vladimir Guerrero, Bo Bichette, Cavan Biggio y Lourdes Gurriel, que se combinarán con un cuerpo de lanzadores revitalizado luego de que Toronto adquiriera a lanzadores como Hyun-jin Ryu, Chase Anderson y Tanner Roark, el regreso de Matt Shoemaker y las posibilidades que brinda el prospecto Nate Pearson.

“Este ‘palo’ nos ha molestado un poco porque son muchachos jóvenes y tú quieres que sigan jugando. El año pasado, el ‘schedule’ fue difícil en septiembre y los muchachos mejoraron. En ‘spring training’ los muchachos estaban jugando tremendo. El moméntum que teníamos para la temporada era grande y de momento se paró todo. Pero ya veremos qué sucede”, dijo el piloto.

En cuanto a los planes oficiales de MLB para inaugurar la temporada dijo que hay muchos rumores, pero que Toronto le ha dado seguimiento a sus jugadores para que estén lo más listos para empezar cuando se dé la señal.

“Lo más importante es que cuando empecemos, MLB va a estar lo más seguro posible de que haya la menor oportunidad de que la gente se contagie. Ya han mandado páginas y páginas de lo que hay que hacer para evitar que la gente se contagie”, indicó.

Dijo que no le importa tanto que se juegue con estadios vacíos, pues él ha tenido la experiencia de hacerlo ya, “pero sería bueno para la gente que está en las casas darles esta alegría de que haya pelota de Grandes Ligas. Sería enorme que el béisbol ofreciera esto a los fanáticos a través de la televisión”.

Además, favoreció la posibilidad que los equipos jueguen en sus estadios locales, aunque sabe que, en el caso de su equipo, la frontera con Canadá permanece cerrada.