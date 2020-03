Desde que el jueves de la semana pasada Major League Baseball (MLB) canceló la pretemporada y atrasó la inauguración de la campaña para el 9 de abril, en lugar de la fecha original del 26 de marzo, era evidente que ante el alerta mundial por la pandemia del coronavirus, iba a ser casi imposible reanudar la acción para esa fecha.

Y el lunes se le informó a todos los equipos que sus jugadores y demás personal debían abandonar los campos de entrenamiento, ya que aún en el escenario más favorable, no habrá actividad en al menos ocho semanas.

Esto mantiene a los jugadores en un limbo ya que la cancelación de los entrenamientos ocurrió a un par de semanas del inicio de la temporada y sin fecha para retornar. También, por el aislamiento social recomendado para evitar el contagio, los entrenamientos en grupos grandes no son posibles.

Estamos en una situación que nunca antes había pasado, que los jugadores estén casi ‘ready’ para que empiece la temporada y de momento bajar la intensidad -Charlie Montoyo

“Estamos en una situación que nunca antes había pasado, que los jugadores estén casi ‘ready’ para que empiece la temporada y de momento bajar la intensidad. Eso no es fácil, en especial para el pitcheo. Nadie había pasado por esta experiencia, que te pueda decir ‘esto es bueno hacerlo o esto no’, pero lo que le dijimos a los pitchers es que se mantengan haciéndose tiradas pero que no estén tirando bullpen, porque todavía no se sabe cuando va a empezar la cosa”, dijo a Primera Hora el dirigente de los Blue Jays de Toronto, el boricua Charlie Montoyo.

Aunque los complejos primaverales permanecerán abiertos para entrenamientos informales con participación limitada, la cantidad de jugadores que se mantendrán en el área puede ser menos con cada día que pase.

“En ocho semanas no se puede hacer nada, eso está dicho por el gobierno. El complejo (primaveral en Dunedin, Florida) va a estar abierto, pero la gente puede ir como antes del ‘spring training’, a practicar a su forma cuando quieran, pero nunca puede haber más de diez personas juntas a la misma vez. La gente que vive ahí cerca puede ir a practicar al parque. Los demás se están dando cuenta de la gravedad del caso y ya desde el lunes que viene la gente empezará a irse para sus casas porque todos los peloteros y coaches pagaron la renta (de apartamentos) hasta el domingo”, agregó Montoyo.

El nativo del pueblo de Florida habló desde su residencia en Arizona a la que regresó hace tres días.

“El lunes MLB se contactó con todos los dueños y los gerentes. Luego de esa reunión, el presidente de nosotros Mark Shapiro y el gerente Ross Atkins se reunieron con todos nosotros. Cuando el presidente dijo que de seguro por lo menos son ocho semanas que hay que estar fuera, pues ahí entonces yo decidí venirme para mi casa en Arizona”.

Una ruta similar tomarán prácticamente todos los componentes de la organización, con la excepción de los peloteros venezolanos.

“Los que viven en Venezuela estamos tratando que se queden en el área, por si cierran la frontera. Los venezolanos que tenemos todavía están en Florida. Vladi creo que se fue para Dominicana”, dijo Montoyo mencionando al cotizado prospecto quisqueyano Vladimir Guerrero Jr.

Cuando regresemos para atrás pues me imagino que serán tres o cuatro semanas de ‘spring training’ de nuevo. He escuchado la idea de que el roster se expanda a 28 peloteros (de 26) , para que así al principio de la temporada los iniciadores tiren tres o cuatro entradas. -Charlie Montoyo / Dirigente de los Blue Jays

Montoyo, que en su primera temporada como manager en las Mayores en el 2019 llevó a los Blue Jays al cuarto lugar de la División del Este de la Liga Americana con marca de 67-95, anticipó posibles ajustes cuando se pueda volver al terreno.

“Lo más importante es que los jugadores se mantengan en forma, todos los equipos están en el mismo bote. Cuando regresemos para atrás pues me imagino que serán tres o cuatro semanas de ‘spring training’ de nuevo. He escuchado la idea de que el roster se expanda a 28 peloteros (de 26) , para que así al principio de la temporada los iniciadores tiren tres o cuatro entradas (en lo que caen en condición). En eso ayudaría un roster más grande. Eso fue una idea que salió, pero ahora mismo nadie sabe lo que va a pasar”.

Montoyo se expresó satisfecho con el rendimiento de su equipo en la Liga de las Toronjas y la proyección de cara a la nueva temporada. En el 2019, debutaron los cotizados novato Guerrero, Bo Bichette y Cavan Biggio y en la temporada muerta agregaron al roster al zurdo coreano Hyun-Jin Ryu, uno de los mejores lanzadores en los pasados años en la Liga Nacional. Por eso dijo que para los jugadores, la pausa vino en un mal momento. Los Blue Jays tenían marca de 14-15 en la pretemporada.

“Jugamos tan bien en el ‘spring training’, que como son todos muchachos jóvenes, se le veía en la carita la decepción porque se va a parar esto. Al principio yo creo que los muchachos no se daban cuenta de la gravedad del caso, pero ahora poco a poco la gente se está dando cuenta que esto es en serio. Lo más importante es que los jugadores se mantengan en forma, todos los equipos están en el mismo bote. Vamos estar tranquilos, esperando que empiece esto cuando Dios quiera”, expresó Montoyo, quien no supo de algún jugador dentro de su organización que haya mostrado síntomas de coronavirus.

“Hasta ahora que yo haya sabido, nadie. Pero eso no quiere decir que no salga alguno un día de éstos, porque eso puede que no tengas síntomas y lo tengas (el virus). No me sorprendería, imagínate, tanta gente juntos por tanto tiempo. Y a principios (del entrenamiento) uno firmaba autógrafos, uno nunca sabe quien lo tenía y quién no”.

Según la información conocida hasta el martes, han ocurrido dos casos positivos de COVID-19 en las Grandes Ligas, ambos jugadores de liga menor de los Yankees de Nueva York.