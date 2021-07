Los Grises de Humacao y los Leones de Patillas protagonizarán el choque más atractivo durante la quinta jornada dominical de la temporada 2021 del Béisbol Superior Doble A.

Ambos equipos juegan para 5-1 en el tope de la sección Sureste y se medirán en el estadio Francisco Rosario Paoli en Maunabo desde las 11:00 a.m.

Humacao contará con el estelar Adalberto Flores en la loma para el primer desafío, mientras Patillas designó al también derecho Roque Ramos. Para el segundo juego, los Grises no han definido el lanzador y los Leones abrirán con el zurdo Sidney Duprey.

Además de disputar el primer lugar, los Grises y los Leones están a las puertas de la clasificación para la postemporada.

En la misma sección, los Samaritanos de San Lorenzo visitarán a los Azucareros de Yabucoa a las 11:30 a.m., en el estadio Néstor Morales en Humacao. Ambas franquicias presentarán nuevos dirigentes. Por San Lorenzo, Jaime Germain estará al frente en calidad de interino y, por Yabucoa, fue nombrado Edwin Cuadrado.

En el Sur, Coamo jugará en Guayama (10:00 a.m.) y Santa Isabel en Juana Díaz (3-3). En la Central, Barranquitas en Cayey (1:00 p.m.) y Aibonito en Comerío (12:00). Mientras, en el Noroeste, Añasco en Hormigueros (11:00 a.m.).

Borrero estará en uniforme

El veterano receptor Rikchy Borrero, Jugador Más Valioso de la temporada 2018, debutará con los Piratas, que se medirán con los Petroleros de Peñuelas a las 10:30 a.m. en el estadio Tuto Mendoza en Cabo Rojo.

Borrero llegó a los Piratas en un cambio con los Libertadores de Hormigueros, que recibieron al campocorto Héctor Laguer y el lanzador Gabriel Rodríguez.

También en la sección Suroeste, Lajas estará en Yauco a las 10:00 a.m.

Cara a cara Gigantes y Guardianes

Los debutantes Gigantes de Carolina, clasificados a la postemporada con 7-1, tendrán su primer enfrentamiento contra los Guardianes a la 12:00 del mediodía en el estadio Tomás Palmares en Dorado.

Los Gigantes y los Guardianes ocupan los primeros dos puestos de la sección Metro luego de cuatro jornadas de la fase regular.

En el mismo grupo, Cataño jugará en Guaynabo (11:00 a.m.) y Vega Baja en Vega Alta (11:00 a.m.). Los Caimanes del Melao Melao de Vega Baja, que no han ganado en ocho presentaciones, necesitamn una victoria para seguir con posibilidades a clasificar.

Los Maceteros de Vega Alta tendrán nuevo dirigente en la figura de Andrés “Puchungo” Santiago. Sustituye al exjugador de las Mayores, Luis Matos, quien fue nombrado dirigente de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol.

Vuelven a su casa los Artesanos

Los Artesanos de Las Piedras tendrán su primer compromiso en su casa, el estadio Francisco Negrón, donde recibirán a los Halcones de Gurabo a las 10:00 a.m. El hogar de los Artesanos fue renovado con la instalación de una moderna pizarra, arreglos en el terreno y las gradas.

Por su parte, los campeones Mulos de Juncos jugarán con los Cocoteros de Loíza a las 10:00 a.m. en el estadio Evaristo “Varo” Roldán en Gurabo.

Sigue castigando a los lanzadores

Medina, de los Montañeses de Utuado, cuenta con el mejor promedio de bateo del torneo con un robusto .571 (21-12).

Los Montañeses recibirán a los Tigres de Hatillo a las 10:00 a.m., en el estadio Ramón Cabañasen Utuado.

En otro encuentro de la sección, Florida visitará a Manatí a las 10:00 a.m.

Activan protocolo

Los partidos del domingo entre Aguada y Barceloneta en Camuy fueron suspendidos debido a que fue necesario activar los protocolos contra el COVID-19. No es informó en cual novena se detectó un posible caso.