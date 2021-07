Dorado. Los campocortos estuvieron en alta demanda durante el pasado sorteo de Major League Baseball (MLB). Por ello, no fue hasta la ronda 17 que los Cubs de Chicago optaron por seleccionar al puertorriqueño Christian Olivo.

“Estaba bien ansioso porque me tenían para ser escogido entre las rondas siete a la 10, pero no me llamaron. Al día siguiente llaman de los Cubs para indicar que me tenían en la lista, pero que no aseguraban nada. Llaman a mi papá y le dijeron que tenía 30 segundos para decir sí o no”, relató Olivo.

“Fue algo bonito porque mi familia se reunió, hicimos una fiesta y tuve el apoyo de mis papás desde el principio. Firma res lo que he deseado desde pequeño y ver mi familia contenta, llorar de la felicidad por haber cumplido una meta me satisface”, agregó.

Olivo, de 17 años, cuenta los días para reportarse en Arizona donde finalmente dará sus primeros pasos como profesional camino hacia las Grandes Ligas.

“Ahora es trabajar duro. Esto es un sacrificio porque todos quieren llegar arriba. Estaré con los demás peloteros de diferentes países con la misma meta que es llegar a Grandes Ligas. Hay que ‘jocear’ diariamente y seguir hacia adelante”, afirmó.

Ortiz tenía como plan alterno acudir a una universidad en caso de no fuera escogido. Sin embargo, dejó a un lado esa idea para perseguir su anhelo de ser pelotero profesional.

“Ya tenía en mente ese plan y ser escogido en el tercer año, pero ofrecieron buen dinero y se fue la universidad. Lo que deseo es jugar, aprovechar el talento. Claro, es algo que siempre tendré en mente en la eventualidad de que me lesione, tengo el dinero para estudiar. En mi mente está jugar béisbol”, sostuvo.

Ortiz se reportó a la liga de novatos en Arizona.

“Habrá muchos muchachos con hambre, así que habrá competencia. Mi fuerte siempre ha sido la defensa. Soy el tipo de bateador que va para la banda contraria y como soy rápido, puedo llegar a primera (base) para producir carreras para el equipo”, explicó.