El boricua Christian Vázquez alcanzó el sábado en el Daikin Park su aparición número 1,000 como receptor de las Grandes Ligas en la derrota de los Astros de Houston ante los Diamondbacks de Arizona, 4-3, en 10 entradas.

Con su millar de partidos detrás del plato, el puertorriqueño se convirtió en apenas el tercer receptor activo de la ‘Gran Carpa’ en lograr esa marca, uniéndose a Salvador Pérez, de los Royals de Kansas City, con 1,427 y J.T. Realmuto, de los Phillies de Filadelfia, con 1,383.

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Vázquez entró a defender el plato en la décima entrada con el choque igualado a tres. El dos veces campeón en las Mayores no tuvo oportunidades al bate en el encuentro.

El revés de los Astros llegó luego de que desperdiciaran una ventaja de 3-1 desde la quinta entrada. Arizona empató el partido en el octavo episodio y, en la décima entrada, Gabriel Moreno conectó el sencillo que remolcó a Ildemaro Vargas para darle la victoria a los Diamondbacks.

En lo que va de campaña, el bayamonés ha visto acción en 81 partidos, con 75 apariciones como receptor, 70 de ellas como titular.

En 12 temporadas, el jugador de 36 años, también ha sido protagonista en dos no-hitters de los Astros, que antes de la jornada dominical ocupan el primer puesto de la División Oeste de la Liga Americana con marca de 73-70. El último ocurrió en mayo pasado contra los Rangers de Texas, mientras que el primero sucedió en la Serie Mundial de 2022 frente los Phillies de Filadelfia.

Aunque su principal arma continúa siendo su defensa, Vázquez ha producido ofensivamente esta campaña al promediar .211, con siete cuadrangulares, 22 carreras anotadas y 25 impulsadas.