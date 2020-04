Christian Vázquez, receptor de los Red Sox de Boston, espera con ansias que Major League Baseball (MLB), junto con la Asociación de Peloteros, descifren la mejor alternativa para que se pueda llevar a cabo la temporada 2020.

Vázquez aseguró que está abierto a las opciones que han circulado en los medios, pero advirtió que tiene unas reservas. Concentrar a los 30 equipos en Arizona es una de las soluciones consideradas. También, dividir las novenas entre Arizona y Florida en tres divisiones por estado eliminando la Liga Americana y la Nacional.

“Lo que no voy a permitir es no poder llevar a mi familia donde juguemos”, dijo Vázquez desde Miami, Florida, donde reside. “No puedo dejar a mi familia sola. Tienen que estar conmigo. Juego donde sea, siempre que sea con mi esposa y mi hijo. Estoy all in con la idea de jugar, después que mi familia esté ahí”.

La fase regular de MLB debió comenzar el pasado marzo, pero los peloteros recibieron la instrucción de regresar a sus hogares para minimizar las posibilidades del contagio del virus COVID-19 que ha resultado en sobre 50,000 personas fallecidas en Estados Unidos. MLB no tiene una fecha definitiva para reiniciar las actividades camino a una temporada acortada. Además, se especula que podrían hacer los partidos en estadios sin espectadores, como ha ocurrido en Japón y Corea del Sur.

“Hay que jugar el mismo deporte que es darle a la bola. El fanático no nos va a detener de jugar duro todos los días. Nos ofrecen esa adrenalina y la emoción, pero es el mismo juego. Boston es un lugar especial y será mi casa por muchos años, pero si hay que hacer ajustes por el cambio de ambiente, se hacen”, compartió Vázquez.

Por lo pronto, el boricua hace lo mejor posible por mantener cierto grado de condición física para cuando le informen que es seguro reportarse a los Red Sox.

“Estoy entrenando en un gimnasio que tengo en casa y de verdad que es lo único que tengo. Mi compadre Henry Ramos me ayuda soltando el brazo porque hacemos las cosas que podamos sin salir de la casa y evitar el contacto físico”, afirmó.

Vázquez entiende que los inconvenientes provocados por la propagación del coronavirus deben servir de lección.

“Que pase esto es duro y hay que coger lo que venga. Nos ayuda a ser mejores personas. Los seres humanos hemos contaminado el mundo, está cansado y hay que tratar de hacer bien. Tenemos la oportunidad de mejorar como personas. Pienso que es una señal que nos están dando para que ajustemos nuestras vidas, hacer las cosas bien, no ensuciar el mundo que se está perdiendo. Es una enseñanza”, concluyó.