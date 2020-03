Desde mediados del mes de enero, el mundo de los Medias Rojas de Boston cambió drásticamente.

La publicación del informe de Major League Baseball (MLB) sobre el robo de señales por parte de los Astros de Houston se convirtió en una bola de nieve que a su paso se llevó empleos, reputaciones y parte de la paciencia del fanático de las Grandes Ligas.

Y no solo fue la salida de Alex Cora de la dirección de los Medias Rojas, sino que MLB investigó e investiga si el patrón de robo de señales se repitió por los campeones de la Serie Mundial del 2018.

PUBLICIDAD

El receptor boricua Christian Vázquez lo ha vivido todo, y trata de acoplarse a ese nuevo mundo en el clubhouse de los Medias Rojas.

“Fue extraño llegar a Spring Training. Especialmente por Alex. Durante esos dos años aquí nos ayudó mucho a todos, pero más a mí. Fue fuerte conmigo y eso me ayudó a mejorar como pelotero y a mejorar mi performance”, dijo el receptor bayamonés.

“Pero Roenicke (Ron, dirigente interino y mano derecha de Cora) es tremenda persona y tiene mucha experiencia de Grandes Ligas porque dirigió a Milwaukee y estuvo con los Angelinos. Creo que estamos en buenas manos”, agregó.

Fue extraño llegar a Spring Training. Especialmente por Alex. Durante esos dos años aquí nos ayudó mucho a todos, pero más a mí. Fue fuerte conmigo y eso me ayudó a mejorar como pelotero y a mejorar mi performance -Christian Vázquez

Sobre el asunto del alegado robo de señales y de la investigación que pende sobre los Medias Rojas, Vázquez dijo que no podía comentar ni entrar en detalles por ser un tema que sigue en curso, pero sí aseguro que hay que esperar a que salga el informe y que está “claro de que ganamos la Serie Mundial ese año y nos nos ganaba nadie. Fue un año especial, un sueño, y me lo gocé. Estamos claros y en paz”.

Como sucede cada primavera y con todos los equipos, en la mente de Vázquez la meta es ganar otra Serie Mundial, y aunque al mirar a su alrededor vio muchas caras nuevas, cree que la edición 2020 de los Medias Rojas “no se ve tan mal como la gente opina”.

Sí extraña a jugadores que partieron recientemente, como Mookie Betts y David Price, pero dijo que entiende que el béisbol es un negocio y que al día de hoy es muy difícil que un jugador pase toda su carrera con un mismo equipo.

PUBLICIDAD

Christian Vázquez era, hasta antes de ser dirigido por Alex Cora, un jugador reemplazo. Bajo la dirección del boricua asumió la receptoría en Boston como titular.

En cuanto a una posible lesión del as Chris Sale que pudiese inhabilitarle por la temporada, Vázquez mostró un poco de preocupación.

“Sinceramente me enteré hoy (martes) que se estaba haciendo un MRI. No tenía ni idea. Pienso que no va a ocurrir (perder la temporada) pero si pasa sería fuerte y tendríamos que hacer el trabajo y luchar que lo tenemos. (Eduardo) Rodríguez, (Nathan) Eovaldi y los que vengan tienen el talento”.

En los campos Vázquez ha tenido la competencia de receptores como Kevin Plawecki, Jonathan Lucroy y el boricua Juan Centeno. Pero Vázquez se siente tranquilo y confiado sobre su trabajo.

A esa confianza y plenitud que siente le ayuda su bebé de cuatro meses, que le ha cambiado la manera en que ve el béisbol y la vida.

“Es hermoso. Es una motivación para levantarme cada día y salir a batear, porque ahora hay que buscar pañales para él”, finalizó.