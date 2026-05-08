La Liga de Béisbol Superior Doble A definirá el último boleto disponible a la postemporada 2026 este viernes, cuando los Bravos de Cidra y los Próceres de Barranquitas se enfrenten a las 8:00 p.m. en un juego decisivo en el Estadio Pablo Marrero.

El ganador del encuentro se quedará con el cuarto puesto de la sección Central y avanzará a la serie semifinal de sección para medirse a los líderes Toritos de Cayey.

Cidra enviará al montículo al lanzador zurdo José Acosta, quien presenta récord de 1-3 con efectividad de 4.44 en 24.1 entradas trabajadas. Por su parte, Barranquitas abrirá con el derecho Christopher Vázquez, con marca de 4-3 y efectividad de 2.51 en 46.2 episodios.

Ambos equipos llegan al desafío luego de haber ganado su compromiso más reciente. Sin embargo, en la fase regular los Próceres dominaron la serie particular al barrer 3-0 a los Bravos.

La postemporada 2026 está pautada para comenzar el 15 de mayo con las series semifinales de sección. Como parte de los preparativos, los apoderados de los equipos clasificados fueron citados a una reunión el 12 de mayo a las 6:00 p.m. en las oficinas de la Federación de Béisbol de Puerto Rico.