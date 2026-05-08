La gobernadora Jenniffer González decretó este viernes día de duelo oficial en honor a la memoria de José “Piculín” Ortiz, quien falleció la madrugada del martes tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal.

Como parte del duelo, las banderas ondearan a media asta en todas las instalaciones públicas del país durante la jornada del viernes. González había dicho el martes que, una vez se anunciaran públicamente las exequias del exjugador, ordenaría un día de duelo.

El miércoles la familia del exbaloncelista invitó al pueblo a celebrar su vida este viernes en el Coliseo Roberto Clemente, donde brilló con los Cangrejeros de Santurce y la Selección Nacional. Las puertas abrirán desde las 2:00 p.m., y a las 3:00 p.m. se celebrará una misa presidida por el Monseñor Antonio “Tito” Vázquez, párroco de Stella Maris en Condado.

La entrada a la instalación será libre de costo, al igual que el estacionamiento. Como miembro de la Selección Nacional, Ortiz disputó cinco Mundiales y cuatro Juegos Olímpicos, entre ellos Atenas 2004, donde Puerto Rico derrotó al “Dream Team” de Estados Unidos. También ganó ocho campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), tres con los Atléticos de San Germán y cinco con los Cangrejeros de Santurce.