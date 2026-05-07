En un gesto de reconocimiento histórico, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la Resolución Conjunta de la Cámara 78, presentada por la Representante por Acumulación, Hon. Tatiana Pérez Ramírez, para designar la carretera PR‑114 desde el kilómetro 0.0 en Mayagüez hasta el kilómetro 14.7 en San Germán con el nombre de José Rafael “Piculín” Ortiz Rijos.

La medida, presentada el 13 de marzo de 2025, fue impulsada desde su radicación con el objetivo de reconocer en vida la trayectoria del legendario atleta. “Esta resolución la sometí desde el primer día con la convicción de que Piculín merecía recibir este homenaje en vida. Me hubiera gustado poder entregarle personalmente este reconocimiento por todo lo que le regaló al deporte y al pueblo de Puerto Rico”, expresó mediante declaracicones escritas la representante Pérez Ramírez, destacando la motivación humana y el compromiso detrás de la propuesta.

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“Piculín fue un pilar de nuestro baloncesto, un embajador de Puerto Rico ante el mundo y un ejemplo de perseverancia. Su legado perdura y esta carretera llevará su nombre como recordatorio permanente de esa grandeza”, añadió.

José Rafael “Piculín” Ortiz dejó huella en todos los niveles del baloncesto: NCAA, NBA, Europa y el Baloncesto Superior Nacional, donde se convirtió en una de las figuras más queridas por la fanaticada sangermeña. Su impacto internacional quedó sellado con su participación en cuatro Juegos Olímpicos y la histórica victoria de Puerto Rico sobre Estados Unidos en Atenas 2004.

La PR‑114 es un corredor vial que conecta dos municipios emblemáticos en la vida deportiva de Ortiz, Mayagüez y San Germán, y su designación busca honrar el profundo lazo del atleta con la comunidad sangermeña y con todo Puerto Rico. El Departamento de Transportación y Obras Públicas, junto a ambos municipios, será responsable de la nueva rotulación del tramo conforme a los requisitos reglamentarios.

Tras su aprobación unánime en la Cámara de Representantes, la Resolución Conjunta 78 pasa ahora al Senado de Puerto Rico para continuar su trámite legislativo.

“Nombrar esta carretera en honor a Piculín es un acto de justicia histórica. Su legado es eterno, y esta designación servirá como recordatorio permanente de su grandeza, disciplina y compromiso con Puerto Rico”, concluyó la representante.