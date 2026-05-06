El famoso artista urbano puertorriqueño Bad Bunny rindió tributo al legendario José “Piculín” Ortiz, una de las figuras más importantes de la historia del baloncesto en Puerto Rico, a través de un carrusel de historias en Instagram.

El galardonado intérprete se suma a la extensa lista de quienes lamentan la partida del exbaloncelista, quien falleció este martes a sus 62 años, tras una dura batalla contra el cáncer colorrectal.

“Gracias por tanto, José Piculín Ortiz. Puerto Rico siempre recordará tu nombre con respeto, orgullo y alegría”, escribió Benito Antonio Martínez Ocasio en el calce de una imagen en la que posa orgulloso junto a Piculín durante su visita a la icónica casita que sirvió como tarima alterna en la residencia de conciertos “No me quiero ir de aquí”, que el “Conejo” realizó en el Coliseo de Puerto Rico el año pasado. “Fortaleza a su familia”, añadió a modo de condolencias por la lamentable noticia.

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Bad Bunny publicó en sus historias una foto de cuando Piculín Ortiz lo visitó en uno de sus conciertos el año pasado. ( Captura/Instagram Badbunnypr )

La partida del exbaloncelista ha provocado gran consternación no solo en su tierra natal, sino también a nivel internacional. Piculín fue diagnosticado de cáncer colorrectal a finales de 2023. Desde el viernes de la semana pasada, se encontraba recluido en el Hospital Ashford. Estuvo acompañado por su esposa Sylvia Ríos, su hija Neira y otros allegados.

En su larga lista de logros se incluye cuando en 2019 logró convertirse en el segundo boricua en ser exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto Internacional (FIBA), detrás de Teófilo “Teo” Cruz (2007).