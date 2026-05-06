La familia del exbaloncelista puertorriqueño José Rafael “Piculín” Ortiz invitó al pueblo a participar en una celebración de vida en honor a una de las figuras más emblemáticas del deporte boricua, tras su fallecimiento el martes luego de una batalla contra el cáncer colorrectal.

Los actos se llevarán a cabo el viernes en el Coliseo Roberto Clemente, donde Ortiz brilló tanto con los Cangrejeros de Santurce como con la Selección Nacional.

Las puertas abrirán a las 2:00 p.m. y a las 3:00 p.m. se celebrará una misa oficiada por el monseñor Antonio “Tito” Vázquez, párroco de Stella Maris de Condado.

El homenaje incluirá presentaciones artísticas y musicales hasta las 7:00 p.m., en tributo al miembro del Salón de la Fama de la FIBA 2019.

La familia agradeció las muestras de apoyo y solicitó que, en lugar de flores, se realicen donativos a la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

Posterior a esa actividad de celebración, la familia Ortiz realizará de manera privada su despedida final.