Celebrarán la vida de Piculín Ortiz este viernes en el Coliseo Roberto Clemente
Será el único evento público de exequias del excentro del Equipo Nacional.
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La familia del exbaloncelista puertorriqueño José Rafael “Piculín” Ortiz invitó al pueblo a participar en una celebración de vida en honor a una de las figuras más emblemáticas del deporte boricua, tras su fallecimiento el martes luego de una batalla contra el cáncer colorrectal.
Los actos se llevarán a cabo el viernes en el Coliseo Roberto Clemente, donde Ortiz brilló tanto con los Cangrejeros de Santurce como con la Selección Nacional.
Las puertas abrirán a las 2:00 p.m. y a las 3:00 p.m. se celebrará una misa oficiada por el monseñor Antonio “Tito” Vázquez, párroco de Stella Maris de Condado.
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El homenaje incluirá presentaciones artísticas y musicales hasta las 7:00 p.m., en tributo al miembro del Salón de la Fama de la FIBA 2019.
La familia agradeció las muestras de apoyo y solicitó que, en lugar de flores, se realicen donativos a la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
Posterior a esa actividad de celebración, la familia Ortiz realizará de manera privada su despedida final.