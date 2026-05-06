El guardabosque de los Brujos de Guayama, Edison Mora, se consagró campeón bate de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, al conquistar por segundo año consecutivo el liderato ofensivo del torneo.

Mora cerró la fase regular con promedio de .487, al conectar 37 imparables en 76 turnos oficiales. Además, anotó 22 carreras y empujó 16.

“Agradecido con Dios, con mi familia y con todos los que han creído en mí desde el día uno. Este premio no solo es mío, es de todos los que han sido parte del camino. Orgullo es lo que siento de representar un pueblo y poder hacerlo de una de las mejores maneras posible”, expresó Mora en declaraciones escritas.

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De sus 37 hits, 28 fueron sencillos, seis dobles, un triple y dos cuadrangulares. Se trata del segundo campeonato de bateo para Mora en apenas tres temporadas de participación en la Doble A. El jugador, de 25 años, fue reconocido como Novato del Año en 2024, conquistó su primer título de bateo en 2025 y ahora repite como campeón bate en 2026.

“Seguimos escribiendo historia agarrado siempre de la voluntad de Dios”, afirmó.

Con esta gesta, Mora se convirtió en apenas el tercer jugador desde 1955 en repetir un campeonato de bateo en la Doble A, igualando la gesta de Héctor Ayala (1977-1978) y Diómedes Delgado (1988-1989).