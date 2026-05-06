A los 13 años, cuando muchas apenas comienzan a descubrir su lugar en la cancha o a observar desde el banquillo, Samantha Pérez se adueña del campo sin miedo.

La delantera sanlorenceña y estudiante de séptimo grado, no solo se convirtió en la máxima goleadora de la Copa Buzzer Beater de fútbol con siete tantos, sino que también fue la figura decisiva en la final que le dio el bicampeonato al Colegio Notre Dame de Caguas ante la Academia María Reina de San Juan el martes.

En un choque cargado de intensidad frente a cientos de personas en el Bayamón Soccer Complex 1, Pérez apareció al borde del pitazo final. Con su equipo abajo 2-1 en el marcador, sumó el gol del empate en el último minuto de juego. Y no se conformó, ya en el tiempo añadido de tres minutos, volvió protagonizar una diana al 61′ para sellar la victoria 3-2 y agenciarse su primera corona en el torneo escolar.

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“Siento que soy una más de ellas, que tengo la misma edad, que no importa nada más, es jugar, es fútbol”, compartió Pérez a Primera Hora tras la conquista del título.

La deportista, que comenzó a dar sus primeros toques al balón a los siete años, fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa del baile de coronación.

Más tarde, en la rama masculina, la Academia Perpetuo Socorro de San Juan conquistó su primer campeonato al imponerse 1-0 sobre Centro de Desarrollo Integral de la Universidad Interamericana (Cedin).

De Notre para Puerto Rico

Pérez manifestó que sus deseos en el campo están claro desde muy pequeña. La atacante quiere vestir el uniforme de la Monoestrellada con la Selección Nacional de Fútbol femenino.

“Es un sueño que tengo desde pequeña”, sostuvo.

“Mi mayor logro va a ser jugar ahí y entrar al Mundial otra vez”, agregó Pérez.

Cuando mencionó el escenario mundialista, Samantha se refirió a la histórica gesta alcanzada el pasado marzo por la Selección Nacional femenina Sub-17, que aseguró por primera vez su clasificación a una Copa Mundial de la FIFA.

Dicho torneo se disputará del 17 de octubre al 7 de noviembre de este año en Marruecos.

Para su entrenador, Oscar Nieto, el deseo de lucir el uniforme patrio podría convertirse en realidad debido a su proyección.

“Es un privilegio ser su entrenador. Samantha es un talento que hay que cultivarlo porque ese es el futuro de lo que va a ser de seguro la atacante de la Selección de Puerto Rico”, aseveró Nieto.

“Tiene 13 años y está compitiendo con jóvenes que son mucho más grandes, fuertes y con mayor experiencia”, concluyó el técnico.