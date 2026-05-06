En su primera participación en el torneo, el equipo de la Academia Perpetuo Socorro de San Juan se proclamó este martes campeón de la Copa Buzzer Beater de fútbol masculino con una victoria 1-0 frente al Centro de Desarrollo Integral de la Universidad Interamericana (Cedin) en el Bayamón Soccer Complex 1.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 29 de los pies de Markus Cordero por la banda derecha para abrir el marcador del baile de coronación.

Cordero fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la final.

“Es un súper orgullo.No puedo escribirlo con palabras, pero yo no soy el único que debe recibir este premio, sino todo mi equipo. Si en mi equipo no hubiese ganado el premio”, compartió Cordero a Primera Hora tras recibir el galardón.

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Cedin alcanzó su tercera final consecutiva, pero se quedó a las puertas del título por segundo año consecutivo, pese a generar oportunidades claras. Fueron los monarcas del certamen del fútbol escolar en el 2024.

El portero de Perpetuo, Antonio Fernández fue figura fundamental para sellar la Copa. Aunque no fue suficiente para ganar, el guardameta de Cedin, Lucian Dávila, tuvo intervenciones claras, especialmente dos paradones consecutivos ante el propio Cordero, que evitaron ampliar la ventaja de Perpetuo.

“Nosotros los estudiamos muy bien. Los chicos estaban sumamente concentrado y ya no había margen de errores. Nosotros salimos con todo, a ganar”, expresó a este el entrenador campeón, Johnny Santana.

La academia conquistó el trofeo tras una sólida trayectoria en el torneo, superando a Bayamón Military Academy (6-1), a Seso en tanda de penales (4-1), a la Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas (4-1) -también desde los once pasos-, a Baldwin School (1-0) y a Tasis (1-0).