Con un doblete de Samantha Pérez en los últimos minutos, el Colegio Notre Dame de Caguas remontó y revalidó este martes como el equipo campeón de la Copa Buzzer Beater de fútbol en una emocionante final femenina ante la Academia María Reina de San Juan en el Bayamón Soccer Complex 1.

El marcador finalizó 3-2 a favor del onceno cagüeño. Notre Dame se convirtió en la primera institución académica en conseguir un bicampeonato en las cuatro ediciones del torneo.

Para el conjunto sanjuanero, en cambio, fue su tercera derrota en una final en igual número de oportunidades. Estos dos equipos protagonizaron también el baile de coronación del 2025.

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“Si no se sufre, no es Notre. Definitivamente hasta lo último estuvimos sufriendo para poder doblegar el marcador porque nos estaban ganando. Confiaba que teníamos los recursos para hacerlo”, expresó el entrenador de Caguas, Oscar Nieto, a Primera Hora tras la conquista del título.

“Si algo de confianza nos dio el haber ganado el año pasado es que teníamos que demostrarlo en la cancha. Claramente, un año más hace una gran diferencia en la vida de estas niñas, ya están más fuertes, tienen más entereza y saben lo que es el peso de tener el favoritismo en tus hombros”, agregó el técnico.

Pérez, de 13 años y estudiante de séptimo grado, anotó su primer gol en el último minuto del tiempo reglamentario. Ya en el 62’, dentro de los tres minutos añadidos por el árbitro, firmó el segundo tanto para sellar la remontada.

La atacante fue nombrada como la Jugadora Más Valiosa de la final. De hecho, fue, a su vez, la máxima goleadora con siete goles en todo el torneo.

“Estoy muy orgullosa de mí y de mi equipo porque gracias a ellas fue que pude meter esos dos goles”, manifestó Pérez a este medio.

María Reina arrancó con fuerza y abrió el marcador temprano en el minuto ocho gracias a un gol de Olivia Rodríguez desde media cancha

La respuesta de Notre Dame no se hizo esperar. En el minuto 13, Alanna González empató el partido 1-1 con un cabezazo tras un saque de esquina.

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Sin embargo, María Reina retomó la delantera 2-1 apenas cuatro minutos más tarde. En el minuto 17, Cecilia Montalvo logró un tanto desde el tiro libre, que superó las barreras defensivas del conjunto cagüeño.

Luego de los primeros 20 minutos, el partido se convirtió en táctica, con ambos conjuntos creando su juego en el mediocampo con menor intensidad.

Previo al inicio del encuentro, las escuadras y todo el público presente guardó un minuto de silencio en honor al exbaloncelista boricua José “Piculín” Ortiz, tras su fallecimiento esta madrugada.