La temporada 2026 de Carlos Correa con los Astros de Houston ha llegado a su final.

Según reportó este miércoles periodista Brian McTaggart, Correa se perderá el resto de la campaña debido a la rotura de un tendón en su tobillo izquierdo.

McTaggart informó que el antesalista boricua será sometido a una operación que le requerirá estar fuera de acción por un periodo de seis a ocho meses.

Carlos Correa anuncia que se perderá el resto de la temporada de MLB por lesión. pic.twitter.com/6IYiUgLMuQ — Joseph Reboyras (@Reboyras_) May 6, 2026

“Voy a necesitar de una cirugía de un tendón de mi tobillo izquierdo. Este me requerirá estar sin jugar el resto de la temporada”, dijo Correa.

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El boricua contó que estaba tomando práctica en las jaulas y haciendo un swing normal sintió algo que se aflojó y sintió la molestia inmediata. Precisó que el tendón sufrió una rotura completa.

Ahora espera conocer sobre más opciones del tipo de cirugía que requerirá, pero está seguro que el proceso será largo.

Previamente, el mánager de los Astros, Josué Espada, informó ayer que Correa no jugaría en el partido de anoche ante los Dodgers de Los Ángeles al lastimarse un tobillo durante la práctica de bateo.

Espada había indicado que el campocorto sería evaluado por un especialista en pies hoy.

“Estaba practicando sus swings cuando sufrió la lesión mientras hacía uno”, dijo Espada.

Houston Astros shortstop Carlos Correa will miss the remainder of the 2026 season after tearing a tendon in his ankle, he told reporters in Houston. He will soon undergo surgery and be out six to eight months. — Jeff Passan (@JeffPassan) May 6, 2026

La baja de Correa obligó a Houston a reajustar su alineación y defensa, en un encuentro que terminó con victoria 2-1 sobre Los Ángeles.

Anoche también resultó lesionado, en otro partido, el relevista Emilio Pagán, de los Reds de Cincinnati. En su caso del tendón de la corva. Requirió ser transportado fuera del terreno con asistencia.

Ambos se unen a un grupo de puertorriqueños que ya arrastran problemas físicos esta temporada, incluyendo a Edwin Díaz, Francisco Lindor y Javier Báez, todos en la lista de lesionados, así como Kike Hernández, quien no comenzó activo tras una operación en el codo.

También permanece fuera el prospecto Luis Vázquez, golpeado en el pulgar durante los entrenamientos primaverales, y Joe Jiménez, fuera desde la temporada del 2024 debido a problemas con una rodilla.

Igualmente aún no ha debutado en el año José Berríos, quien ha estado rehabilitando una fractura de stress en un codo.

La acumulación de lesiones resalta un inicio de campaña complicado para la representación puertorriqueña en las Mayores, con varias de sus figuras clave fuera de acción o en proceso de evaluación médica.