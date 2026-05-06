Detroit. Cade Cunningham anotó 23 puntos, Tobias Harris tuvo 20 y los Pistons de Detroit vencieron 111-101 a los Cavaliers de Cleveland el martes por la noche en el Juego 1 de su serie de segunda ronda.

Duncan Robinson añadió 19 puntos para los Pistons, primeros cabezas de serie, que pusieron fin a una racha récord de la NBA de 12 partidos perdidos en la postemporada contra un solo rival, una sequía que se remontaba a las finales de la Conferencia Este de 2007.

El segundo partido es el jueves por la noche en Detroit.

Los Pistons forzaron 20 pérdidas de balón que se tradujeron en 31 puntos en una gran actuación contra el potente backcourt de Cleveland, formado por Donovan Mitchell y James Harden.

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“Eso es lo que presenta esta serie, pero estamos preparados para el desafío”, dijo Harris. “Creo que esta noche lo hemos hecho muy bien”.

Mitchell anotó 23 puntos, poniendo fin a su racha récord de la NBA de anotar más de 30 puntos en nueve aperturas de serie consecutivas.

Harden anotó 22 puntos y Max Strus 19 para los Cavs, cuartos cabezas de serie, que empataron a mitad del último cuarto tras ir perdiendo durante la mayor parte de la noche y hasta por 18 puntos.

Harden cometió siete pérdidas de balón y se culpó a sí mismo.

“Primero hay que mirar dentro”, dijo. “Mira mis pérdidas de balón y muchas de ellas son cosa mía y nada de lo que hicieron ellos”.

El pívot de Cleveland Jarrett Allen se limitó a dos puntos y tres rebotes, tras una actuación de 22 puntos y 19 rebotes en un partido eliminatorio contra Toronto.

Dos días después de que ambos equipos ganaran un séptimo partido, los Pistons empezaron fuertes y ganaban 37-31 tras un cuarto. Detroit llegó con una ventaja de 59-46 a la segunda parte, cuando el colchón dejó de ser cómodo.

Cleveland se acercó a tres puntos al final del tercer cuarto y Ron Holland anotó una canasta de 3 puntos para poner a los Pistons 83-76 arriba.

Después de que los Cavs volvieran a recortar su desventaja a tres al principio del cuarto, los Pistons respondieron con ocho puntos consecutivos para restablecer una ventaja de dos dígitos.

Cleveland, sin embargo, no se iría.

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Harden, que jugaba contra los Pistons por primera vez desde que Cleveland lo adquirió, anotó siete puntos consecutivos para llevar a los Cavs a un empate a 93 a falta de 5:28.

Jalen Duren bloqueó el siguiente tiro de Harden e hizo un mate en las tres siguientes posesiones de Detroit, cada una de ellas con asistencias de Cunningham.

Los Pistons ganaron la División Central este año con ocho partidos de ventaja sobre los Cavs, defensores del título, y dividieron cuatro partidos durante la temporada regular.

Detroit consiguió 60 victorias y el primer puesto del Este sólo dos años después de perder 68 partidos y establecer un récord de la NBA en una sola temporada con 28 derrotas consecutivas.

Los Pistons remontaron un déficit de 3-1 en la primera ronda contra Orlando para avanzar en los playoffs por primera vez desde 2008.

Cleveland superó a Toronto en siete partidos para alcanzar la segunda ronda por tercer año consecutivo, una racha que comenzó con Bickerstaff, despedido por los Cavs y contratado un mes después por los Pistons.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.