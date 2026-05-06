Greenburgh, N.Y. Los Knicks de Nueva York son ahora los favoritos para ganar la Conferencia Este en las casas de apuestas deportivas y vaya si lo parecen en la cancha.

El primer equipo en ganar tres partidos seguidos de postemporada por al menos 25 puntos se parece cada vez más al que podría conseguir la primera aparición de Nueva York en la Final de la NBA en la década de 2000.

Con unos márgenes de anotación ridículamente asimétricos que se asemejan más al baloncesto femenino de la UConn que a la NBA, los Knicks han pasado de ir por detrás en la primera ronda a aventajar rápidamente a los Philadelphia 76ers en las semifinales del Este, con el segundo partido en el Madison Square Garden el miércoles.

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“Estamos jugando bien en el momento adecuado, pero creo que tenemos margen para crecer”, dijo el entrenador Mike Brown.

Difícil de imaginar, porque su equipo está a un nivel nunca visto en la postemporada.

Una victoria por 126-97 sobre Atlanta en el quinto partido, cuando los Knicks ganaban por 32, fue seguida por una victoria por 140-89 en el partido decisivo, cuando Nueva York logró una ventaja de 61 puntos. El lunes, los Knicks se abalanzaron sobre un equipo de Filadelfia que apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento tras necesitar siete partidos en la primera ronda, y se impusieron por 40 puntos en una victoria por 138-97.

Contando su victoria en el cuarto partido contra los Hawks para igualar la serie, los Knicks han ganado cuatro seguidos por 135 puntos.

Jalen Brunson está promediando 27.6 puntos, tercero entre todos los jugadores de la postemporada. Karl-Anthony Towns está jugando quizás el mejor baloncesto completo de su carrera, con sus dos primeros triples-dobles en los playoffs, ya que los Knicks confiaban en su pívot All-Star para iniciar parte de su ofensiva con sus pases. Está aportando 6.0 asistencias por partido junto con sus 10.6 rebotes.

El alero OG Anunoby, siempre conocido como un defensor ante todo, está tirando más allá de los niveles de Stephen Curry desde el exterior, convirtiendo el 59% de sus triples y el 63.8% de sus tiros en general. El banquillo está jugando tan bien que Josh Hart, que la temporada pasada fue segundo en la NBA en minutos por partido y siempre quiere estar en el parqué, ha dicho que ahora no tiene problema en levantar la mano para pedir un descanso si está cansado.

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Defensivamente, su físico puso tan nerviosos a los 76ers que Brown dijo que de los 16 balones 50-50 del partido, los Knicks consiguieron 14 de ellos.

“No podemos creer lo que estamos viendo”, dijo la ex estrella de los Knicks Carmelo Anthony sobre la defensa durante la cobertura del partido en el estudio de la NBC.

Los Detroit Pistons tuvieron el mejor récord del Este en la temporada regular. Los Cleveland Cavaliers se habían convertido en los favoritos de las apuestas tras adquirir a James Harden, y luego las apuestas se decantaron por los Celtics después de que el fuerte regreso de Jayson Tatum les ayudara a obtener el número 2.

Pero los Celtics ya no están, y los Pistons y los Cavaliers tuvieron que pasar apuros de siete partidos para llegar a su enfrentamiento de segunda ronda. Ahora son los Knicks los que figuran como sólidos favoritos en el Este y sólo por detrás del campeón defensor Oklahoma City y San Antonio para ganar el título.

Los Knicks no llegaban a las Finales de la NBA desde 1999 y no ganaban el campeonato desde 1973. No les importaba lo que los de fuera pensaran de sus posibilidades antes de la temporada y eso no ha cambiado ahora.

“Boston era el favorito en la última serie, y remontaron 3-1”, dijo Hart, refiriéndose a la remontada de los 76ers. “Así que ser el favorito no significa literalmente nada. Cada partido tienes que entrar concentrado y atento a los detalles. Y si no lo haces, puedes perder contra cualquiera en esta liga. Si haces eso, ya sabes, sentimos que podemos ganar a cualquiera”.

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Los Knicks se han estado preparando para esto, llegando a las semifinales del Este durante cuatro años seguidos y avanzando a las finales de conferencia el año pasado por primera vez desde 2000. Sorprendentemente, despidieron a Tom Thibodeau y contrataron a Brown, quien restó importancia a la idea de un mandato para llegar más lejos, pero sin duda es consciente de que esa era la expectativa.

Nueva York llegó a tener 53 victorias y 29 derrotas, pero tuvo patrones de juego mediocres, como un tramo de 2-9 poco después de ganar la Copa de la NBA en diciembre, y las derrotas consecutivas ante los Hawks.

“Por eso juegas una temporada. Por eso pasas por los altibajos de la temporada. Por eso pasas por la adversidad”, dijo Brunson. “Encuentras cosas para convertirte en el mejor equipo posible al final del año, y sigues trabajando. E incluso cuando estás en este punto, sigues encontrando formas de mejorar y mejorar”.

Parece que en la última semana los Knicks lo han hecho.

“Uno espera que en este momento seamos la mejor versión de nosotros mismos”, dijo Towns.

Quizá incluso el mejor del Este.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.