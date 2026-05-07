La central Neira Ortiz compartió en la madrugada de este jueves una corta, pero emotiva publicación dedicada a su padre, el fenecido exbaloncelista José “Piculín” Ortiz.

Fue su primer mensaje público en las redes sociales tras el fallecimiento de su progenitor la madrugada del martes luego de una batalla contra el cáncer colorrectal que comenzó a finales de 2023.

La jugadora publicó en su cuenta de Instagram una imagen dividida en la que aparece, a un lado, su padre celebrando el campeonato de 1998 de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y, al otro, ella festejando el reciente título conquistado con la escuadra crustácea en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

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“Mi campeonato favorito siempre será haber sido tu hija”, escribió Neira junto a la foto.

Hasta el momento, la voleibolista únicamente había compartido en su historia de Instagram detalles sobre el acto de recordación que se celebrará este viernes en el Coliseo Roberto Clemente, escenario donde Ortiz brilló tanto con los Cangrejeros como con la Selección Nacional.

Las puertas del Clemente abrirán a las 2:00 p.m. y a las 3:00 p.m. se llevará a cabo una misa oficiada por el monseñor Antonio “Tito” Vázquez, párroco de Stella Maris de Condado.

Con Santurce, el excentro ayudó a construir una dinastía al conquistar cinco campeonatos del BSN en 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003.

Ahora, años después, su hija también ha dejado huella con Santurce, pero en la malla alta al ganar dos coronas con las Cangrejeras en las temporadas 2024 y 2026.