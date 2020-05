Cientos de jugadores de las ligas menores del béisbol organizado estadounidense, o tal vez miles, se quedaron sin empleo el jueves, ya que según informan diversos medios, al menos ocho organizaciones dejaron en libertad a muchos de sus integrantes y se esperan que sean más en la próxima semana.

Aunque al momento no se tiene un número exacto, periodistas como Robert Murray, de The Score, y Jeff Passan de ESPN, reportan que organizaciones como los Marineros de Seattle, los Cerveceros de Milwaukee, los Rojos de Cincinnati, los Mets de Nueva York, los Nacionales de Washington, los Orioles de Baltimore, los Rockies de Colorado, los Bravos de Atlanta, los Diamondbacks de Arizona, los Rays de Tampa Bay y los Cardenales de San Luis realizaron recortes “extensos”.

El agente puertorriqueño de jugadores, Melvin Román, de MDR Sports, confirmó que el proceso se está realizando, aunque dijo que al momento, ninguno de los alrededor de 40 jugadores de liga menor que representa le había informado que había sido despedido.

“Ha habido una avalancha de jugadores dejados en libertad. No puedo confirmar cuantos son porque esto apenas comenzó. Pero los jugadores estaban recibiendo el estipendio de $400 semanales que le estaban dando hasta el 31 de mayo, y de ahí en adelantes muchos equipos han optado por pagarle menos, por no pagarles y otros los han dejado libres para no tener que pagar”, dijo Román vía telefónica.

“Es algo drástico porque son organizaciones billonarias que están en este negocio y que tomen esas decisiones para ahorrarse esa cantidad de dinero para los jugadores de liga menor. De seguro a muchos los dejan libres por alguna razón, pero a muchos los dejarán libres sin razón o simplemente por no pagarles”, dijo Román.

Según los informes en redes sociales, los equipos comenzaron a liberar jugadores de liga menor en las pasadas 24 horas y el proceso podría extenderse hasta la próxima semana.