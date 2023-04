El pasado 30 de marzo arrancó la temporada 2023 de Major League Baseball y de inicio uno podía predecir que los Yankees, los Astros, los Braves y otros equipos serían muy buenos, como lo han sido en años recientes. Lo opuesto se podía decir de otras novenas.

Pero además de los cambios de reglas, el día a día de hoy las Grandes Ligas siempre proveen historias que le dan un tono distinto a la competencia. Y estas son algunas.

El inicio de los Rays de Tampa Bay

El mundo del béisbol sabía que los Rays de Tampa Bay son buenos. Caramba… llevan cuatro años pasando a los playoffs y llegaron a la Serie Mundial en 2020. Pero un comienzo de 13-0 es otra cosa. En lo que va de temporada esa posiblemente sea la mayor historia en MLB, y a pesar de que perdieron su primer partido el 14 de abril ante Toronto –de hecho, perdieron dos corridos- el atractivo del arranque de la novena siguió acaparando titulares porque no fue hasta el martes que perdieron su primer partido en el Tropicana Field, donde jugaban para 14-0. Y lo mejor de todo es que los Rays cuentan con la antepenúltima nómina entre los 30 equipos de MLB. Solo Baltimore y Oakland tienen nóminas más bajitas. Con un elenco de $74 millones, Tampa Bay tenía hasta el miércoles la mejor marca de las Grandes Ligas con 20-4, algo buenísimo si se compara con la de 14-10 de los Mets, que este año gastarán $346 millones.

Wander Franco y Manuel Margot, de los Rays de Tampa Bay. ( SCOTT AUDETTE )

El reloj de pitcheo pierde protagonismo

Desde principios de los entrenamientos primaverales hubo ríos de tinta y de caracteres informando y analizando sobre una de los más importantes cambios de regla del béisbol en su historia: el reloj de pitcheo. Y sí… durante spring training hubo opiniones a favor y en contra. Se suscitaron situaciones nunca antes vistas como jugadores ponchándose por violar el límite de tiempo para acabar un juego. En las primeras semanas de la campaña regular los vídeos de situaciones con el reloj continuaron, ya en partidos oficiales. Pero poco a poco el béisbol parece haberse ido acostumbrando y el tema como que ha ido perdiendo protagonismo.

El boricua Enrique Hernández, de los Red Sox, espera su turno frente a un reloj de pitcheo. ( Julio Cortez )

El ‘sweeper’

El estelar japonés Shohei Ohtani lo utiliza, y le da en ocasiones hasta 20 pulgadas de movimiento lateral. Yu Darvish, de los Padres, y Néstor Cortés, de los Yankees, lo usan, así como decenas de otro lanzadores. Y se siguen sumando. Es el lanzamiento novel, de temporada. Realmente no es nada nuevo: es un lanzamiento rompiente similar a lo que se considera un ‘slider’, pero su movimiento es mucho más pronunciado y la rotación de la pelota es más parecido al de una recta, lo que le hace muy valioso para los lanzadores. No cae tanto como un ‘slider’ o una curva. Pero decepciona al bateador al iniciar con un viaje hacia la zona y luego salirse totalmente de ella.

Shohei Ohtani, Vicious 85mph Sweeper. 🧹



19 inches of horizontal break. 😲 pic.twitter.com/9LyV06V1Il — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 5, 2023

La salida de los A’s hacia Las Vegas

El pulseo llevaba años. Y hasta el comisionado de MLB, Rob Manfred, intervino en el asunto. Pero en días recientes se supo que la organización de los Athletics de Oakland firmó documentos para adquirir un predio de terreno cercano al Strip de Las Vegas, y la intención es que jueguen allí a partir del 2027. El equipo negociaba con la ciudad para la construcción de un estadio que reemplazara el Oakland Coliseum, que es uno de los estadios más antiguos en el béisbol de las Mayores. Pero al no llegar a un acuerdo se dio el paso, que colocaría en Las Vegas a tres franquicias de las principales ligas deportivas de Estados Unidos, pues los Raiders de Oakland de la NFL ya están allí junto con los Golden Knights de la NHL. Los Warriors de la NBA también abandonaron a Oakland y se mudaron a San Francisco en 2019.

El Oakland Coliseum. ( Ben Margot )

Los Pirates de Pittsburgh están primeros

Los Rays de Tampa Bay no son los únicos que han tenido un inicio de temporada no esperado. Los Pirates de Pittsburgh han tomado al béisbol por sorpresa y están en el tope de la División Central de la Liga Nacional. Con $76 millones, la nómina de Pittsburgh supera por $2 millones la de Tampa Bay, y es la número 27 entre los $30 equipos de las mayores. Este es el mismo equipo que en 2022 finalizó último en la división con 62-100. Al parecer, la larga reconstrucción que inició la gerencia desde el 2017 mediante canjes y turnos del sorteo ha ido provocando efectos, Andrew McCutchen regresó y se unió a jugadores como Bryan Reynolds, Carlos Santana, Ke’Bryan Hayes, Jack Suwinski, Joe Connor y el lesionado Oneil Cruz.