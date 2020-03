Cinco equipos expondrán su invicto el domingo cuando se reanude la acción de la temporada 2020 del Béisbol Superior Doble A.

La jornada contará con partidos en 19 estadios de las ocho secciones que componen el torneo federativo. Los equipos que no han conocido la derrota son los Toritos de Cayey (4-0), Bravos de Cidra (4-0), Maceteros de Vega Alta (4-0), Industriales de Barceloneta (3-0) y Poetas de Juana Díaz (2-0).

Los Toritos visitarán a los Polluelos en el estadio Hermanos Marrero de Aibonito a las 11:00 am y los Bravos viajarán al estadio Angelita Lind de Patillas para enfrentar a los Leones desde las 10:00 am.

Por su parte, los Maceteros jugarán con los Atenienses a las 10:00 am en el estadio Pedro Román Meléndez de Manatí, los Industriales recibirán a los Navegantes de Aguada a las 10:00 am en el estadio José Ignacio Machado de Barceloneta y los Poetas de Juana Díaz chocarán con los Maratonistas desde las 11:00 am en el estadio Pedro Miguel Caratini de Coamo. El encuentro entre Poetas y Maratonistas tendrá en un mismo escenario a los hermanos lanzadores Rawell Rivera y Saúl ‘Monaguillo’ Rivera.

Busca la 73 Jean Félix Ortega

El estelar Jean Félix Ortega volverá al montículo en busca del triunfo número 73 de su carrera. El lanzador activo con más victorias en la Doble A abrirá el primer partido por los Cariduros, que recibirán a los Halcones de Gurabo a las 12:00 del mediodía en el estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo.

Mientras, Juncos estará en Loíza (10:00 am), Las Piedras en Río Grande (10:00 am), Guaynabo en Dorado (12:00 md), San Sebastián en Añasco (12:00 md) y Aguadilla en Mayagüez (12:00 md).

Descomunal inicio de Kerby Camacho

El receptor de los Arenosos, Kerby Camacho, buscará continuar su descomunal producción luego de comenzar el torneo con 10 hits, de los cuales cuatro han sido cuadrangulares. Cuenta con 14 carreras empujadas y ocho anotadas.

Los Arenosos enfrentarán a los Tigres de Hatillo a las 10:00 am en el estadio Juan ‘Cheo’ López de Camuy.

Además, Utuado jugará en Florida (12:00 md), Cabo Rojo en Sabana Grande (11:00 am), Yauco en Lajas (10:00 am), Salinas en Guayama (10:00 am), Humacao vs. San Lorenzo en el estadio de Juncos (11:00 am) y Maunabo vs. Yabucoa en el estadio de Las Piedras (12:00 md).

Cambio de mando en Comerío

El coach de banco Félix Xavier Díaz será el dirigente interino de los Pescadores del Plata de Comerío. Entró en sustitución de Juan Carlos Montero, quien renunció a su puesto después de las dos derrotas frente a los Bravos de Cidra.

“A principios de la próxima semana anunciaremos el dirigente en propiedad del equipo”, informó el apoderado de Comerío, René Rivera. El debut de Díaz será frente a los Próceres de Barranquitas, a las 10:00 am, en el estadio Jesús María Freire de Cidra. Los Pescadores y los Próceres no han conocido la victoria en cuatro presentaciones.