La renuncia de Juan “Igor” González a la dirección de los Grises de Humacao tomó por sorpresa a la gerencia de la novena que el pasado noviembre conquistó el campeonato del Béisbol Superior Doble A por primera vez en 70 años.

González no ha expresado públicamente las razones de su salida. Sin embargo, en las redes sociales circuló un escrito atribuido a González donde plantea que la misma se debió “por falta de interés y acción en mis planteamientos de necesidades para el fortalecimiento de la plantilla que dirijo”.

Asimismo, atribuye que “la gerencia del equipo no está cónsona a mis planteamientos y no está considerando mis recomendaciones para la nueva temporada, incluyendo la falta de comunicación”.

Ricardo Fernández, apoderado de los Grises, reconoció que la carta fue la que recibió, pero cuestiona la credibilidad debido a que no contiene la firma de González.

“Cuando me llega la carta de la renuncia me tomó por sorpresa. La versión que ha estado por las redes sociales fue la que recibí, pero cualquier persona la pudo haber escrito. No le doy mucha credibilidad porque está sin firmar. No tuvimos la oportunidad de hablar, pero puedo decir que esa fue la carta que se me entregó. No sé si es de su puño y letra porque no la firmó”, sostuvo Fernández. “Juan es un amigo y no entraré en controversias”.

Los Grises llegaron segundos en su sección Sureste en la temporada regular y ganaron el campeonato de sección sobre los entonces subcampeones nacionales Jueyeros de Maunabo para su primer cetro en 52 años.

Luego, en el Carnaval de Campeones, los Grises superaron una crisis de tres derrotas corridas para lograr el pase a las semifinales nacionales con una victoria en entradas extras contra los Titanes de Florida. Estuvieron al borde de la eliminación en la fase semifinal ante los campeones defensores, Mulos de Juncos. Sobrevivieron un partido de eliminación en Juncos y provocaron el decisivo. En la final nacional, los Bravos arrancaron ganando 3-1 la serie antes de que los Grises sobrevivieran dos partidos de eliminación hasta terminar ganando la serie.

“Me tomó por sorpresa la renuncia, pero se la respetamos. Nos une una amistad, lo considero un amigo y hermano. Lo extrañaré como dirigente, pero no como amigo porque seguiremos compartiendo”, sostuvo Fernández.

“Le deseo el mejor de los éxitos en sus planes futuros y viviré eternamente agradecido por todo lo que hizo por el equipo de los Grises y por Humacao”, continuó.

Fernández indicó que los Grises continuarán con la confección del equipo de cara a la temporada 2022 del Béisbol Superior Doble A.

“El próximo martes comenzamos las prácticas y seguimos buscando al nuevo dirigente. Los Grises de Humacao viviremos agradecidos por lo que hizo Juan y las puertas seguirá abiertas”, concluyó.