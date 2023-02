Clayton Kershaw se bajó del Team USA para el Clásico Mundial El lanzador de los Dodgers dijo el viernes que no podrá participar mientras que varios medios indicaron que no lo hará debido a que no pudo obtener una póliza de seguro en caso de lesiones.

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, dijo el viernes que no podrá participar con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. ( Ross D. Franklin ) Presentado por PUBLICIDAD El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, de los Dodgers de Los Angeles, anunció el viernes que no participará con el equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol del mes entrante. De acuerdo a informaciones de diversos medios, la baja del laureado lanzador se dio debido a que el historial de lesiones del ilustre lanzador zurdo evitó que se pudiese obtener un seguro en caso de lesión para participar en el evento. Esto fue reportado por The Athletic. “Realmente quería ser parte de ese grupo, y probablemente era mi última oportunidad para hacerlo, así que realmente quería hacerlo. Pero no se pudo por diversas razones. Es decepcionante, pero está bien. Estaré listo para la temporada”, dijo Kershaw a los reporteros en el clubhouse de los Dodgers en los campos primaverales. PUBLICIDAD El lanzador dijo que intentó varias alternativas y que al final no fue posible. El reportero Ken Rosenthal informó que Kershaw hasta intentó comprar su propia póliza de seguro para participar por Estados Unidos. Cada jugador en el Clásico Mundial de Béisbol debe tener una póliza de seguro para poder participar en el evento. Kershaw dijo que está saludable y que se siente muy bien, y que se concentrará en prepararse para los Dodgers. La de Kershaw se suma a la baja de Néstor Cortés, de los Yankees de Nueva York, quien salió del roster estadounidense para el Clásico debido a una lesión de ‘hamstring’.