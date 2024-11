Miami. Los Marlins de Miami contrataron el lunes al coach de primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton McCullough, como el 17mo mánager del club.

McCullough, de 44 años, fue contratado por los Dodgers en 2015 como coordinador de campo de ligas menores y había sido el coach de primera base en el equipo de Dave Roberts desde la temporada de 2021. Los Dodgers derrotaron a los Yankees de Nueva York en cinco juegos el mes pasado para ganar su octavo título de la Serie Mundial.

“Tras unas increíbles últimas semanas, es emocionante terminar el año encontrando la oportunidad adecuada para mí y mi familia”, dijo McCullough en un comunicado.

PUBLICIDAD

McCullough reside en Jupiter, Florida, al norte de Miami.

“Hemos llamado hogar al sur de Florida durante los últimos 10 años, y ahora tengo la oportunidad de liderar la franquicia de los Marlins hacia adelante con una cultura que se basa en la determinación, el enfoque y el cuidado”, afirmó.

Exreceptor de ligas menores, McCullough fue mánager en el sistema de ligas menores de los Azulejos durante siete temporadas. McCullough llevó al club a registros ganadores en seis de esas siete temporadas.

Asume el cargo que anteriormente ocupaba Skip Schumaker, el Mánager del Año de la Liga Nacional en 2023, quien dejó el equipo en septiembre después de solo dos temporadas. Los Marlins tuvieron un registro de 146-178 bajo Schumaker, quien fue contratado en 2022.

“A lo largo de nuestro proceso, su carácter, manejo con las personas y la cultura, pasión por el desarrollo de jugadores y deseo de ganar resaltaron y lo hacen perfecto para nuestra organización”, dijo Peter Bendix, presidente de operaciones de béisbol de los Marlins. “Tiene un impresionante historial de éxito, facilitador de relaciones y aportación de energía positiva todos los días. Está claro que los valores y la visión de Clayton se alinean perfectamente con los nuestros, y estamos listos para comenzar a trabajar en el próximo capítulo emocionante para nuestro club”.

McCullough pasó una temporada universitaria en Vanderbilt antes de transferirse a la Universidad de East Carolina. Fue seleccionado por los Indios de Cleveland en la ronda 22 del draft en 2002 y jugó en su sistema de ligas menores de 2002 a 2005.

Los Marlins también consideraron a Craig Albernaz, ex coach de banca de los Guardianes de Cleveland, y a Will Venable, ex mánager adjunto cob Texas. Venable fue contratado por los Medias Blancas de Chicago como su mánager el 30 de octubre.

Miami inaugura la temporada el 27 de marzo contra Pittsburgh.