La boxeadora olímpica boricua Ashleyann Lozada oficialmente dará el salto al boxeo profesional.

Así se ha constatado con el anuncio de su firma con la compañía Mark Taffet Media LLC, una empresa del exdirector de boxeo de HBO PPV, Mark Taffet.

Mark Taffet Media llegó a un acuerdo de manejo con Lozada, quien fue olímpica en París 2024. La decisión de Lozada de convertirse en profesional se produce pocos meses después de hacer historia este año en París, donde fue la primera mujer en representar a Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos.

El paso de Lozada a las filas profesionales llega tras una destacada carrera amateur en la que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 y 2023 y una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2023 en Santiago, Chile. La medalla de los Juegos Panamericanos aseguró su lugar en el equipo olímpico de Puerto Rico para París 2024.

En París, Ashleyann obtuvo una victoria en la primera ronda sobre Karina Ibraginova, quien previamente había ganado una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Boxeo de 2023 en Nueva Delhi, India. La victoria sobre Ibraginova le valió a Lozada un prestigioso ranking mundial de boxeo amateur Top 5 en su división de peso y preparó el escenario para su nuevo y emocionante capítulo en el boxeo profesional.

Taffet, quien a través de su firma Mark Taffet Media, dirige a boxeadores como la dos veces ganadora de la medalla de oro olímpica y actual campeona invicta de cuatro divisiones Claressa Shields, y a la invicta peso pluma número 12 del ranking Sarah Liegmann, es uno de los principales defensores del mundo del boxeo femenino y tiene una larga trayectoria de trabajo con los mejores peleadores puertorriqueños de su época, mientras dirigió HBO PPV de 1991 a 2015.

“Estoy muy emocionado de trabajar con Ashleyann Lozada y su equipo mientras comienzan su viaje en el boxeo profesional hacia un campeonato mundial. A lo largo de mis años de grandes eventos con Tito Trinidad, Miguel Cotto e Iván Calderón, fui testigo de primera mano de la pasión y el respeto que los peleadores y fanáticos puertorriqueños tienen por el deporte del boxeo. Ashleyann se sumará a este gran legado y será una gran incorporación al panorama del boxeo femenino en los años venideros”, dijo Mark Taffet, presidente de Mark Taffet Media.

Por su parte, Lozada también se mostró súper emocionada con su paso al profesionalismo.

“París 2024 fue un sueño hecho realidad y ha sido el honor de mi vida representar a mi país al más alto nivel que me permite mi deporte. Ahora estoy comenzando el viaje hacia mi próximo sueño: convertirme en campeón mundial de boxeo profesional. Y no puedo estar más entusiasmada con el futuro”, dijo Lozada.

“Los sueños se hacen realidad con disciplina, sacrificio y la ayuda de Dios. Durante muchos años he hecho mi parte y Dios me ha ayudado. Ahora es el momento de hacer realidad el próximo sueño. Estoy segura de que con mi determinación y el equipo que me rodea, no sólo alcanzaré mi objetivo de convertirme en campeona mundial, sino que crearé nuevos caminos en el deporte para las generaciones venideras de boxeadoras. Quiero dejar mi huella en este deporte y creo que el Sr. Mark Taffet es la persona adecuada para ayudarme en este esfuerzo”.

En su paso al profesionalismo, Lozada cuenta con la asesoría de Miguel Ortega Núñez.