MB Sports, empresa productora del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico, anunció este miércoles una segunda fase de ventas de boletos que permitirá a los fanáticos elegir entre paquetes por país y uno especial de juegos nocturnos.

Esto luego de una exitosa primera etapa que ofreció abonos para los 10 juegos que se estarán celebrando en el Estadio Hiram Bithorn del 6 al 11 de marzo de 2026.

El domingo empezará una preventa exclusiva para clientes de FirstBank desde las 10:00 a.m., mientras que el lunes abrirá la venta al público general. Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de PRTickets.com.

Durante esta segunda fase, los aficionados podrán escoger entre un paquete por país y uno de juegos nocturnos, que incluye cinco partidos, entre ellos los cuatro de Puerto Rico.

“Con esta segunda etapa, buscamos dar opciones más personalizadas para que cada fanático pueda vivir el Clásico a su manera. Sabemos que muchos fanáticos quieren seguir únicamente a su país o disfrutar de la energía de los juegos nocturnos. Con esta fase, ahora tendrán esas alternativas”, expresó Anaymir “Tuti” Muñoz, vicepresidenta de MB Sports.

La próxima fase será la venta por juego. El Estadio Hiram Bithorn albergará 10 partidos en seis en seis días consecutivos. Para precios y más información, visita PRTickets.com.