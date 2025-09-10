Filadelfia. Kyle Schwarber conectó su cuadragésimo quinto jonrón de la temporada y el venezolano Ranger Suárez ponchó a 12 bateadores, la mayor cantidad en su carrera, en seis entradas sin permitir anotaciones para que los Phillies de Filadelfia superaran el martes 9-3 a los Mets de Nueva York.

Los Phillies han ganado los dos primeros juegos de la serie de cuatro y lideran la División Este de la Liga Nacional nueve juegos por delante de los Mets.

Suárez (12-6) tuvo otra actuación magnífica.

El lanzador zurdo permitió solo un hit, redujo su efectividad a 2.77 y demostró nuevamente por qué los Filis creen que puede ser su primer abridor en la postemporada con el as Zack Wheeler fuera de juego debido a complicaciones por un coágulo.

El batazo de tres carreras de Schwarber contra el relevista Justin Hagenman en la séptima entrada le dio a los Filis ventaja de 1-0 y lo convirtió en el primer jugador de la Liga Nacional en alcanzar 50 jonrones esta temporada. El receptor de los Seattle Mariners, Cal Raleigh, lidera las mayores con 53.

KYLE SCHWARBER REACHES 50 HOME RUNS! pic.twitter.com/8YRpNyJ59n — MLB (@MLB) September 10, 2025

El bateador designado, favorito de los fanáticos, salió del dugout para recibir una ovación del público que coreaba “¡MVP! ¡MVP!” mientras “50 Schwarbombs” aparecía en la pantalla gigante.

Suárez ponchó a Juan Soto y Pete Alonso en la primera entrada y lanzó 60 strikes de sus 99 lanzamientos totales. Suárez ha permitido solo una carrera limpia y ha ponchado a 29 en sus últimas 24 entradas en cuatro aperturas.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 5-0. Los dominicanos Juan Soto de 4-1 con una empujada, Sterling Marte de 4-1 con una anotada, José Siri de 4-1 con una anotada. El venezolano Francisco Álvarez de 3-1.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 4-1 con una anotada.