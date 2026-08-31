Cientos de personas se tiraron a las calles de la zona urbana y barrios de Comerío para recibir a los recién coronados campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A, los Pescadores del Plata.

La caravana, que partió desde el Estadio Carlos Bonet y culminó en la plaza de recreo, recorrió las comunidades del pueblo, recibiendo un apoyo masivo de la población.

La fanaticada de Comerío celebró en grande su segundo cetro, logro que no disfrutaban desde 2003. El pasado 24 de agosto, los Pescadores del Plata se consagraron nuevos campeones al vencer con resultado 2-1 a los Azucareros de Yabucoa. Los nuevos monarcas despacharon la serie vía barrida, 4-0.

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“Fue una caravana bien emotiva, el Municipio de Comerío botó la casa por la ventana al trazar una ruta perfecta por todo Comerío y la fanaticada abarrotada por todas las calles. Llegamos a la plaza y teníamos dos orquestas para todo el publico allí presente. Comerío se desvive por los Pescadores del Plata”, dijo el dirigente de los campeones, Luis Matos.

Es el primer campeonato para el destacado dirigente en la Doble A. Matos también cuenta con dos títulos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y dos en la Serie del Caribe.

“Ese calor de pueblo que vivíamos en todos los parques que jugábamos lo recibimos de una forma más cercana interactuando con ellos. Este campeonato estará ocupando un lugar muy especial en mi corazón”, añadió el dirigente.

Con banderas de Comerío y los Pescadores del Plata, así como mensajes alusivos al campeonato, cientos de autos recorrieron las calles del municipio durante aproximadamente cuatro horas. La celebración cerró con una fiesta de pueblo en la plaza, con Arnaldo Vallellanes y la Orquesta La Mulenze.

“Fue algo bien especial. Ver a todo el pueblo de Comerío en la calle celebrando con nosotros, demostrando ese cariño y ese orgullo por el equipo, fue una experiencia que uno nunca olvida. Fueron 23 años esperando por este campeonato, así que imagínate lo que significó para toda esa fanaticada poder celebrarlo nuevamente. Este campeonato no es solamente de nosotros, es de todo Comerío”, resaltó Luis Leroy Cruz, Jugador Más Valioso de la serie final.