Desde Edgar Rentería hasta Jorge Alfaro o Luis Escobar, el béisbol colombiano ha producido jugadores de calibre de las Grandes Ligas aunque su torneo nacional durante décadas ha sido uno intermitente, y tal vez sean más famosos sus futbolistas.

Pero el triunfo de los Vaqueros de Montería en el torneo este año y su invitación para participar en la Serie del Caribe del 2020 ha puesto a más de uno a pensar en que un proyecto de béisbol en ese país podría estar a la altura o al mismo nivel que los demás países participantes.

“La gente no entiende que en Colombia hay buen nivel porque hay cuatro equipos. Entonces, todos los equipos están bien reforzados”, dijo el dirigente de los Vaqueros, Ozney Guillén. “Siendo nuestro primer año, y luego de tener dos semanas libres, hemos estado cerca en todos los juegos. Mejoramos día a día”.

Al momento, los colombianos juegan para 0-3 al caer 6-4 ante Venezuela el sábado, 1-0 ante Panamá el domingo y el lunes 4-0 ante República Dominicana. A Panamá le pudieron dar solo dos hits y a dominicana cinco. Llevan 18 entradas sin anotar.

Guillén, de origen venezolano al igual que su famoso padre, el exdirigente de Grandes Ligas, dijo que no se siente raro dirigiendo a un equipo de otro país y ya se ha aclimatado a su papel de ayudar de elevar la pelota colombiana a nivel caribeño.

“Yo jugué cinco años en Colombia, y mi novia es colombiana. La gente me ha tratado muy bien. Hace cinco años mi papá fue uno de los que trató de llevar la Serie del Caribe para allá. Y estar aquí es una meta que hemos logrado. Y esperamos estar el año que viene también”, dijo Ozney.

De hecho, el lunes la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó que tanto Colombia como Panamá estarán una vez más como invitados especiales en la edición de la Serie del Caribe México 2021.

“Los equipos tienen una buena mezcla. Son 10 jugadores importados, cinco afiliados al béisbol organizado y cinco de ligas independientes. Con lo que está pasando en Venezuela este años tuvimos muchos jugadores venezolanos. Muchachos de los Toros y del Licey (de República Dominicana) que no tienen la oportunidad allá y acá le damos el chance”, agregó.

Su padre, ganador de la Serie Mundial del 2005 con los Medias Blancas de Chicago, cree que la Liga Colombiana de Béisbol Profesional tiene futuro y puede ascender a lugares más altos si es bien manejada.

“El béisbol de Colombia necesita primero medios de comunicación y que la gente que o está corriendo piense en el béisbol primero y no en otras cosas”, dijo Guillén, padre, quien viajó para apoyar a su hijo. “Yo creo que hay peloteros jóvenes muy buenos y hay que llevar la liga poco a poco. Y pensar en el pelotero y en los fanáticos, no el bienestar personal. Si eso pasa, Colombia tendrá buenos peloteros en los próximos cinco o 10 años. Ojalá salgan las cosas como tienen que salir”.

Con su efusividad al hablar, Guillén padre, quien jugó 16 temporadas en las Grandes Ligas, dijo que posiblemente el momento más emocionante que ha vivido en su vida fue ver a su hijo levantar el trofeo del campeonato de la Liga Colombiana.

“Yo gané el campeonato de Serie Mundial y no se me salió una lágrima. Como coach, como pelotero, nunca me pasó. Pero verlo a él (Ozney) en los últimos tres juegos me tenía nervioso. Yo estaba llorando de emoción de orgullo y de satisfacción”, dijo Guillén padre.

Así que, con la asesoría de al menos dos Guillén, el béisbol colombiano sigue dando pasos en la pelota caribeña.