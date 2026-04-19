Mickey Moniak conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la séptima entrada, y los Rockies de Colorado resistieron para vencer el domingo 9-6 a Los Ángeles y propinarles a los Dodgers su primera racha de derrotas de la temporada.

Los Ángeles ganó 11 de 13 antes de perder los últimos dos en Denver.

El boricua Edwin Díaz tuvo otra salida complicada. Entró en la octava entrada para intentar frenar a los Rockies, pero permitió tres inatrapables e igual número de carreras, además de regalar una base por bolas y se fue del partido sin poder sacar un solo out.

PUBLICIDAD

Díaz acumula efectividad de 10.50 esta temporada.

Shohei Ohtani pegó dos dobles para extender a 51 juegos su racha embasándose, y Ryan Ward tuvo dos imparables y una carrera impulsada en su debut en las Grandes Ligas.

El doble impulsor de Ohtani en la tercera entrada lo dejó en solitario en el tercer lugar de la lista histórica de la franquicia, detrás de Shawn Green, quien se embasó en 53 juegos consecutivos en 2000, y Duke Snider, que tuvo una racha de 58 juegos en 1954.

Edouard Julien, quien tuvo tres hits, abrió con un doble; Moniak la sacó por el jardín derecho-central, y Hunter Goodman conectó un doble y anotó con el sencillo de Tyler Freeman. Julien impulsó dos más en la octava, en la que los Rockies anotaron tres carreras.

Antonio Senzatela (1-0) lanzó dos entradas como relevista del abridor Michael Lorenzen.