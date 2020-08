La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) y su Junta de Directores esperaba que a estas alturas del año la pandemia y las condiciones provocadas por esta estuviesen ya bajo cierto control, pero lo cierto es que ha sucedido lo contrario, y por eso el ente evalúa semana tras semana la viabilidad y las posibilidades reales de celebrar un torneo invernal en el 2020-21.

El presidente de la Lbprc, Juan Flores Galarza, dijo que aunque se describe como una persona optimista, muchas de las situaciones que enfrentaría la liga a la hora de realizar el torneo no están bajo su control, como por ejemplo las cifras de contagios y las órdenes ejecutivas, y que el organismo seguirá afinando protocolos y detalles al menos hasta la primera semana de noviembre.

“Nosotros nos estamos reuniendo semanalmente y nos estamos poniendo fechas para lograr cosas. seguimos trabajando bajo la premisa de que habrá torneo”, dijo Flores Galarza. “Estamos trabajando bajo la premisa de que habrá torneo, pero en algún momento dado vamos a tener que evaluar cual es la situación real y decidir si verdaderamente habrá torneo o no. Esa fecha por obligación tendría que ser diría que la primera semana de noviembre”.

En el torneo participarían siete equipos que jugarían en cinco estadios. Los Indios de Mayagüez en el Isidoro García, los Tiburones de Aguadilla en el Canena Márquez, los Atenienses de Manatí en el Pedro Román Meléndez. Por su parte, el Roberto Clemente Walker albergaría a los Gigantes de Carolina y a los Criollos de Caguas, a la vez que el Hiram Bithorn sería el hogar de los Cangrejeros de Santurce y del RA12 que lidera el jugador del Salón de la Fama, Roberto Alomar.

La decisión de si se juega o no, no está en nuestras manos, porque si a principios de noviembre la orden ejecutiva todavía no permite que se usen los parques de béisbol, ¿en dónde vamos a jugar?” -Juan Flores Galarza, presidente de la LBPRC

Este explicó que el torneo tendría el sello de ‘especial’, como el celebrado luego del huracán María, y que se jugaría durante el mes de diciembre y la primera semana de enero. Cada novena celebraría 24 partidos y clasificarían los primeros cinco equipos. El cuarto y el quinto jugarían un duelo para determinar quien llega cuarto y pasa a semifinales.

El aspecto económico es otro que la liga analiza, sabiendo que no posee un contrato de televisión firmado, que era una entrada económica importante del organismo. Igualmente, confrontan la realidad de que los auspicios de la empresa privada, que ha sufrido golpes duros durante la pandemia, podrían ya no estar y si están, serían sustancialmente menores, al igual que las ayudas que suelen brindar los municipios a los equipos participantes.

A la vez enfrenta la Lbprc gastos extraordinarios al tener que cumplir con órdenes estatales y de Major League Baseball en cuanto a la desinfección de parques, seguridad de jugadores, coaches, personal técnico, empleados de los parques y hasta de los fanáticos, cuya asistencia esperan que se reduzca por limitaciones de cupo o porque simplemente hay miedo a contagiarse.

La idea de jugar en solo uno o en unos pocos estadios es algo que sigue sobre la mesa, porque no se ha descartado nada al momento, dijo Flores Galarza.

La disponibilidad de jugadores elite de todos los niveles es algo que entusiasma a Flores Galarza, ya que ante la corta temporada de las Mayores, y la cancelación de los trabajos en las menores, muchos peloteros han expresado su deseo de jugar en la Isla.

El receptor de los Medias Rojas de Boston y de los Cangrejeros de Santurce, Christian Vázquez, es uno de los jugadores que ha expresado su deseo de jugar este año en Puerto Rico.

Pero eso conllevaría seguir condiciones exigentes incluidas en el protocolo que desarrolló MLB para la celebración de su temporada, documento que será unido al nuevo Winter League Agreement aún por firmar. Entre los borradores de seguridad, que ya van por su cuarta versión, se incluirían pruebas moleculares una vez a la semana y otras pruebas no moleculares entre medio de cada prueba molecular, dijo Flores Galarza.

“Yo soy bien positivo. Me ha caracterizado eso. No me venzo ante los retos. Al revés. Me estimulan a trabajar. Y ahora mismo me siento que tengo el respaldo de la Junta de Directores. No todo ha recaído sobre mí y se está trabajando en equipo”, manifestó el ex secretario del Departamento de Hacienda.

“La decisión de si se juega o no, no está en nuestras manos, porque si a principios de noviembre la orden ejecutiva todavía no permite que se usen los parques de béisbol, ¿en dónde vamos a jugar? La situación es que podemos tener todos los planes y atender todas las cosas al detalle, pero la decisión final, está fuera de nuestras manos”, concluyó Flores Galarza.