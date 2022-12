Luis “Pichi” Villanueva tiene fresco en la memoria los acontecimientos del 27 de diciembre de 1972. Ese día fue fue testigo de una de las últimas presencias públicas de Roberto Clemente antes de la tragedia que le costó la vida cuatro días después.

El pelotero de los Pirates de Pittsburgh, y quien meses antes había alcanzado los 3,000 hits en su carrera, acudió al Parque Colón en Aguadilla donde platicó de béisbol con unos niños. Les enseñó las técnicas básicas de corrido de bases y posiciones defensivas, entre otras destrezas que ofreció en la que sería su último clínica de béisbol.

Al concluir, los jovencitos le suplicaron que querían verlo batear. Clemente accedió y les indicó que fueran a los bosques para que recogieran las pelotas. Lo único que necesitaba era alguien que le lanzara.

Hoy ; Diciembre 27 del 2022 en El parque Colon de Aguadilla PR 🇵🇷 Y junto amigos y estudiantes RECORDAMOS la última CLÍNICA de #RobertoClemente a los niños de PR🇵🇷 Dic27-1972 *Ultima vez con su uniforme PIRATA *Su ULTIMO HIT un HR al LF ¡Pleibol PR !🇵🇷👇🏼 pic.twitter.com/V5Hd3fbeoQ — Jorge Fidel Lopez Velez (@Palco_21) December 27, 2022

Villanueva, quien había firmado con los Tiburones de Aguadilla en el Béisbol Superior Doble A, fue el escogido para que subiera a la loma.

“Fui invitado por el policía Israel Hernández, quien fue mi dirigente y ya había firmado para jugar con Aguadilla en la Doble A. Fue una sorpresa y estaba bien emocionado por la oportunidad de lanzare a ese ídolo”, record Villanueva. “Empezó bateando suave, pero los nenes le pidieron que bateara duro cuando me dio el batazo por encima de la verja”.

Fue el último jonrón de Clemente, como se pudiera decir, aunque no uno oficial, tal y como lo ha reportado el historiador Ricardo Olivencia en sus redes sociales.

Foto del lanzador Pichy Villanueva (segundo de izquierda a derecha). A este lanzador le conectó Roberto Clemente su último jonrón en el Parque Colón de Aguadilla el 27 de diciembre de 1972. En unos minutos tendré el honor de conocerlo y visitar el Parque Colón. Dios es bueno. pic.twitter.com/1bVcFnaGq9 — Ricardo Olivencia (@ricardoolivenc1) November 27, 2022

Una vez Clemente concluyó la exhibición de bateo, se quedó conversando con algunos de los presentes, incluyendo a Villanueva. El astro de los Pirates le obsequió el bate 35 Adirondack que utilizó. Villanueva lo conservó por 22 años hasta que se lo cedió al coleccionista Yuyo Ruiz.

“No lo quería vender. Ruiz me llamaba todos los años preguntando si estaba dispuesto a vender el bate, pero le decía que no. Así fue hasta que me quedé sin trabajo y le dije a mi esposa que el día que (Ruiz) me llame, le dire que el bate vale tanto. Un día llama para preguntar por el bate y le dije mi valor. Respondió que si llegaba hasta Plaza las Américas con el bate, lo compraría. Fui en mi Datsun y me pagó. Me arrepiento de haberlo vendido, pero estaba sin trabajo en ese tiempo y el dinero me resolvió”, compartió con lamento.

Foto del exlanzador Pichy Villanueva en el Parque Colón de Aguadilla. A este caballero le conectó Roberto Clemente su último jonrón en este parque el 27 de diciembre de 1972. Clemente le dijo "Tírame duro" y se la sacó de línea por el left field. pic.twitter.com/FN81tAmM0h — Ricardo Olivencia (@ricardoolivenc1) November 27, 2022

Cuatro días después de la actividad en Aguadilla, Puerto Rico despertó con la trágica noticia de que el avión que llevaría a Clemente rumbo a Nicaragua con ayuda humanitarian se estrelló poco después de despegar. Villanueva se enteró del suceso por las ondas radiales.

“Fueron los comentarios de los siguientes meses. Todavía me acuerdo y se me aguan los ojos. Después que pasó la tragedia estuve como dos meses aturdido. No lo podía creer”, sostuvo.

Foto del exlanzador Pichy Villanueva señalando el lugar exacto por donde pasó la pelota del último jonrón de Roberto Clemente en el Parque Colón de Aguadilla el 27 de diciembre de 1972. Parque Colón. Aguadilla, Puerto Rico. 27 de noviembre de 2022. pic.twitter.com/Ade2sLYkeZ — Ricardo Olivencia (@ricardoolivenc1) November 27, 2022

Han transcurrido 50 años desde aquella tarde en el Parque Colón en Aguadilla y, para Villanueva, parece que fue ayer.

“Para mí, la última pelota que (Clemente) bateó fue durante en esas clínicas porque se suponía que iba a dar unas en Ponce, pero las cancelaron y pocos días después ocurrió el accidente. Eso no se olvida, no se borra de la memoria”, concluyó.