Conoce los históricos seis jugadores que han llegado a los 60 HR en una temporada

1

Barry Bonds jugó en las Mayores para los Piratas de Pittsburgh y los Giants de San Francisco. ( Archivo / AP )

El estadounidense no es solo el líder en el renglón de más jonrones conectados en una temporada, con 73, sino también quien encabeza la lista de máximos jonroneros en las Mayores con 762. Irónicamente, sólo superó la barrera de los 60 jonrones una vez, en el 2001, cuando fijó la marca histórica. Lamentablemente, sus dos récords cargan con asteriscos debido a que se le implicó el uso de esteroides anabólicos durante alguna parte de su ilustre carrera. Debido a eso no fue elegido al Salón de la Fama del Béisbol por el panel de electores miembros de la Asociación de Escritores del Béisbol de los Estados Unidos. Su nombre aún no ha sido evaluado por los paneles de veteranos.