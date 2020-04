El expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán, quien en enero tomó la decisión de dejar el puesto de dirigente de los Mets de Nueva York que le había sido encomendado meses antes cuando fue identificado por el comisionado del béisbol como uno de los responsables junto al también piloto Alex Cora de alegadamente montar un sistema de robo de señales en los Astros de Houston en el 2017, se mostró muy feliz en la tarde de hoy de que Cora haya sido hallado sin falta sobre la misma sospecha durante su trabajo al mando de los Medias Rojas de Boston en el 2018.

En comunicación escrita con Primera Hora, Beltrán dejó saber que tras conocerse que Cora solo tendrá un año de suspensión por su supuesto rol en el escándalo en Houston, sólo espera que éste vuelva a tener la oportunidad de dirigir nuevamente en las Grandes Ligas.

“Alex es un tremendo ser humano y ha sido uno de los mejores coaches que tuve en mi carrera. Hay pocos coaches del calibre de Alex Cora: trabajador y conecta con los jugadores de una forma especial. Espero en Dios que vuelva a tener la oportunidad de hacer lo que tanto ama”, dijo Beltrán.

Cora puso a un lado su puesto de dirigente en Boston cuando el comisionado anunció que Cora había sido implicado en el caso de los Astros en el 2017 y que había ordenado una investigación en contra de los Medias Rojas de Boston para ver si también tuvieron un sistema de robos de señales en el 2018. Coincidentalmente, en ambos años los equipos en los que trabajaba Cora ganaron la Serie Mundial: en el 2017 la novena de Houston y en el 2018 la de Boston.

No obstante, la gerencia de los Red Sox no estaba necesariamente inclinada a despedir a Cora y de hecho no ha nombrado un reemplazo en propiedad para cubrir su posición. Lo más que hicieron fue nombrar como dirigente interino a Ron Roenicke, quien era el coach del banco del boricua.

Así las cosas, la exoneración de culpa de robo de señales en Boston sienta la base para que Cora posiblemente reciba otra oportunidad de dirigir en las Mayores, incluso a los propios Medias Rojas.

Beltrán, por su parte, fue el único jugador de los Astros nombrados en el reporte, esto posiblemente porque había pasado a ocupar al momento del anuncio del reporte de los Astros el puesto de dirigente de los Mets. El exjugador que jugó 20 gloriosas temporadas y que tuvo una carrera muy digna y sin mancha alguna por cosas fuera del béisbol, dejó también su puesto con los Mets para evitar que ese equipo tuviera que pasar por un circo mediático por tenerlo a cargo.

Consultado si él también espera recibir otra oportunidad para regresar al juego, Beltrán dice que no piensa en eso por ahora.

“En el caso mío lo que quiero es que toda esta situación del coronavirus se resuelva. En estos momentos en lo menos que estoy pensando es en cuál será mi próximo paso”.