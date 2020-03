Esta es la época del año en la que se intensifica el trabajo de los cazatalentos de las organizaciones de Major League Baseball (MLB), con miras al sorteo de jugadores de escuela superior y colegiales que se celebra anualmente en junio.

Pero esta ocasión es diferente. La pandemia del coronavirus le ha puesto una pausa a casi todas las actividades que eran rutinarias y el béisbol no es una excepción.

Por esa razón los escuchas también tendrán que mantenerse alejados de los parques hasta nuevo aviso.

“MLB envió una comunicación hace como cuatro días, de que ninguna organización puede hacer ‘scouting’, ni en remoto ni en vivo con nadie. Ahora mismo, yo no puedo tener ningún contacto con ningún pelotero aquí en Puerto Rico ni vía telefónica, ni por ‘email’. No puedo ni contactar al jugador, ni al agente ni al entrenador. La conexión entre ‘scout’ y pelotero es cero hasta nuevo aviso”, dijo a Primera Hora Edgar Pérez, escucha en Puerto Rico de los Red Sox de Boston.

Edgar Pérez sostuvo que hasta nuevo aviso, los escuchas no pueden tener contacto con ningún prospecto. (J. ISMAEL FERNANDEZ REYES)

El sorteo de 2020 está pautado para llevarse a cabo desde el 10 al 12 de junio. El plan de MLB para este año era hacerlo en Omaha, Nebraska, durante la celebración de la Serie Mundial colegial, pero ese evento fue cancelado, al igual que todos los deportes de este semestre de la NCAA.

Según publicó el jueves The Associated Press, una de las opciones que considera MLB para aliviar el golpe económico que han tenido los equipos por esta pausa indefinida, es cancelar el sorteo de este año y también las firmas internacionales que se hacen oficiales desde el 2 de julio. La campaña, originalmente pautada para iniciar el 26 de marzo, ahora no tiene fecha de inicio, pero acatando una recomendación del CDC, los equipos estarán fuera del terreno de juego por al menos ocho semanas.

El jugador de Puerto Rico se vería grandemente afectado, porque la mayoría no tiene opciones de División I de la NCAA. Son pocos los muchachos que tienen ‘commitment’ o beca. -Edgar Pérez / Escucha de los Red Sox

“Si la situación del virus no se arregla en los próximos 60 días, existe la posibilidad de eliminar el ‘draft’ por este año. Yo lo veo más como un paso para que las organizaciones puedan ahorrar dinero y puedan sufragar otros gastos. Las organizaciones tienen muchos empleados a tiempo parcial o que solamente trabajan durante la temporada. Ellos están tratando todo lo posible de ayudar a esa empleomanía que se está viendo afectada desde ya. Y el ‘draft’ le cuesta a cada organización entre $15 a $20 millones al año”, sostuvo Pérez, quien agregó que una decisión como esta tendría sus consecuencias.

“Eso va a traer otras cosas que hay que ajustar, como por ejemplo los peloteros de ‘high school’ que eran elegibles para este año. Se van a juntar dos clases, la de 2020 y 2021, y son muchas opciones que tienen que estar analizado, como que a los jugadores colegiales se le está quitando un año (de participación), que va a pasar con los ‘seniors’. Son muchas cosas las que se van a ver afectadas”.

De no haber sorteo, la situación sería aún más complicada para los prospectos boricuas.

“El jugador de Puerto Rico se vería grandemente afectado, porque la mayoría no tiene opciones de División I de la NCAA. Son pocos los muchachos que tienen ‘commitment’ o beca. Las opciones que quedarían es quedarse aquí a jugar la temporada 2020-2021 (de las ligas juveniles) o ir a ‘junior college’, pero allí con 17 o 18 años se van a enfrentar a jugadores de 21 o 22 años que al perder la temporada, en su año de ‘junior’ van a estar repitiendo como ‘sophomore’. Es difícil la situación”, dijo Pérez, responsable de la firma para los Red Sox del receptor Christian Vázquez.

Pero aún si hay sorteo, debido a esta pausa, el panorama no luce alentador para los jóvenes de escuela superior, que son la inmensa mayoría de los escogidos en Puerto Rico.

“El pelotero de universidad se viene siguiendo hace tres años, pero el pelotero de ‘high school’ es un pelotero que ahora en la primavera es una parte bien importante porque ya está llegando a su ‘peak’. Lo evaluaste en verano, en otoño, pero ahora es que éstos últimos ‘looks’ son bien importantes para tomar una decisión. Lo que va a pasar es que si hay un ‘draft’ este año, la tendencia de los organizaciones de irse con jugadores de universidad en las primeras rondas va a crecer aún más. El riesgo de un pelotero de ‘high school’ siempre existe, la proyección es demasiado larga y aún más cuando no pudiste evaluarlo completamente. Hay muchos vídeos, pero esa presencia en vivo es bien importante en estos meses”, dijo el también ‘bench coach’ de los campeones Cangrejeros de Santurce en la pelota invernal.