Carlos Correa salió en defensa de su compañero de equipo José Altuve, al afirmar que el intermedista venezolano no se benefició del esquema de robo de señales usando la tecnología por parte de los Astros de Houston, que se ha convertido en uno de los mayores escándalos en la historia de las Grandes Ligas.

En una entrevista con el periodista Ken Rosenthal en el portal The Ahtletic, el campocorto puertorriqueño respondió a los fuertes comentarios que hizo contra Altuve y los Astros el toletero de los Dodgers de Los Ángeles, Cody Bellinger.

El Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Nacional en la temporada pasada dijo que Altuve le robó el premio de JMV a Aaron Judge en el 2017 y que los Astros le robaron a los Dodgers los anillos de campeones de la Serie Mundial. En esa temporada, Houston derrotó en siete juegos a Los Ángeles en la Serie Mundial.

“Cody tú no conoces los hechos. Nadie quiere hablar de esto, pero yo sí lo voy a hacer. José Altuve fue el único que

no usó el zafacón”, dijo Correa en referencia al método de robo de señales empleado por los Astros en la temporada 2017, en la que una cámara en el jardín central tomaba las señales del receptor contrario, las que eran vistas en un monitor en el dugout de los Astros y enviadas al bateador dando golpes contra un zafácon.

Por este esquema fueron suspendidos por un año y despedidos el gerente general de los Astros Jeff Luhnow y el dirigente AJ Hinch. También perdieron sus empleos como dirigentes los boricuas Alex Cora (Medias Rojas de Boston) y Carlos Beltrán (Mets de Nueva York). En esa campaña Cora fue el ‘bench coach’ del equipo y Beltrán jugó su vigésima y última campaña en las Mayores.

“(Bellinger) dijo que ya no sienten respeto por nosotros. Pero lo que no está bien es decir cosas falsas, si no conoces los hechos, si no estás informado. Puedes decir lo que quieras, pero Cody Bellinger debe buscar la información correcta antes de que se pare frente a las cámaras a hablar de otros jugadores. Si no estás informado, te debes callar la jod… boca”, agregó Correa en la entrevista publicada el sábado.

Correa también defendió a Altuve de las acusaciones de que usó un dispositivo en su cuerpo que le avisó el lanzamiento de Aroldis Chapman que conectó de cuadrangular para ponerle fin en seis juegos a la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Yankees de Nueva York el año pasado.

Mientras se acercaba al plato, Altuve se agarró la camisa y le hizo una señal a sus compañeros que no se la quitaran, como muchas veces hacen los equipos con el héroe de un partido.

“Temprano en la temporada, él conectó un ‘walk-off’ (jonrón para ganar el juego) en el Minute Maid Park. Yo, junto a Tony Kemp, le rompimos la camisa (cuando llegó al plato). Hay fotos de eso, hay videos de eso. Su esposa le dijo a mi esposa que no le gustaba eso, que por qué le hacíamos eso. Por eso cuando él está corriendo de tercera para el plato, yo soy el que está primero esperándolo. Y él dice ‘no me quiten la camisa’”, dijo Correa.

Pero además hubo otra razón, hasta ahora desconocida, del porqué Altuve no quería que le quitaran la camisa.

“Otra razón, que él no quiere que yo la diga, pero lo voy a decir, es que él tenía un tatuaje sin terminar en la clavícula que, honestamente, se veía terrible. Él no quería que nadie lo viera”, agregó Correa.

“Pero Altuve nunca hizo trampa. Él le conectó ese cuadrangular a Chapman legalmente. Él no tenía puesto un zumbador. Eso fue una historia publicada en una cuenta falsa de twitter y la gente se montó en eso y comenzaron a hablar de los zumbadores. Aquí nadie usó zumbadores”.