Toronto. Yainer Díaz conectó un jonrón que rompió el empate en la novena entrada y le dio a los Astros de Houston una victoria 3-2 sobre los Blue Jays de Toronto el miércoles. Más temprano, el puertorriqueño Carlos Correa había disparado el cuadrangular número 200 de su carrera frente a su compatriota José Berríos.

Después de que el bullpen de Houston dejara escapar una ventaja de 2-0 en la parte baja de la octava entrada, Díaz recuperó la ventaja con las vuelacercas con uno fuera frente al cerrador de Toronto, Jeff Hoffman.

Hoffman (9-7) es líder entre los relevistas de las mayores con 15 cuadrangulares permitidos en la campaña.

El dominicano Enyel De Los Santos (6-3) consiguió dos outs para anotarse la victoria y Bryan Abreu cerró con su quinto salvamento en diez oportunidades.

El diestro de los Astros Jason Alexander igualó el mejor registro de su carrera al lanzar siete entradas en blanco. Solamente ganó tres hits, dio una base por bolas y pochó a tres.

Díaz abrió la pizarra con un doble productor en la segunda entrada y Correa pegó un cuadrangular solitario en la sexta, pero los Astros no fueron capaces de mantenerse adelante.

Steven Okert relevó a Alexander en la octava y realizó sencillos a tres de los cuatro bateadores que enfrentó. Okert salió después de un batazo productor de carrera del venezolano Andrés Giménez.

De Los Santos entró con corredores en las esquinas y ponchó a George Springer para el segundo out, pero Nathan Lukes lo igualó con una rola con cuenta llena.

De Los Santos cerró la entrada retirando al dominicano Vladimir Guerrero Jr. con una rola.

Por los Astros, los dominicanos Yainier Díaz de 4-2 con una anotada y dos remolcadas, Jeremy Peña de 5-0 y Jesús Sánchez de 1-0 con una anotada; el puertorriqueño Carlos Correa de 4-2 con una anotada y una impulsada; el cubano Yordan Álvarez de 4-2; el mexicano Ramón Urías de 3-0; el venezolano José Altuve de 1-0.

Por los Blue Jays, el venezolano Andrés Giménez bateó de 3-2 con una producida; el mexicano Alejandro Kirk de 4-0; el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-0.