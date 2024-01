Desde entradas extras, palizas por parte de ambos equipos y dramáticas remontadas en el noveno capítulo, la serie final del béisbol invernal entre los Criollos de Caguas y Gigantes de Carolina ha sido la guerra que se anticipó cuando el pareo quedó establecido.

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) continuará su etapa culminante este viernes con el sexto juego del baile de coronación, en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas, desde las 7:15 p.m.

Los Criollos vienen de apuntarse una importante victoria, en el Estadio Roberto Clemente Walker, que les dio una ventaja de 3-2 en la serie final, tras Dwight Smith Jr. y Jonathan Morales jonronear en el noveno capítulo. Los batazos de Smith Jr. y Morales fueron ante el lanzador estadounidense Connor Zadzeck y llegaron en el último tramo de un desafío que había sido dominado por el cuerpo monticular de Carolina.

La “Yegüita” apenas había conectado cuatro hits hasta ese entonces y estaban encaminados a una blanqueado de 1-0, pero dos turnos fueron suficientes para colocar la serie, 3-2, a favor de los máximos campeones de la LBPRC.

Anoche, los Criollos de Caguas se quedaron con la tierra de Gigantes luego de que Dwight Smith Jr. y Jonathan Morales conectaran HR en la parte alta de la 9na entrada.



📹: @wapadeportes pic.twitter.com/7N0aZABC6o — MLB Puerto Rico (@MLBPuertoRico) January 18, 2024

“Eso es parte del juego. Yo creo que nosotros perdimos con el lanzador que queríamos perder. Ha sido el más efectivo del bullpen de nosotros y pues crédito a ellos. Hicieron los ajustes y pudieron conectar. Son cosas que pasan en el juego”, comentó el mánager de Carolina, Edwards Guzmán, a Primera Hora luego del desafío.

De cara al quinto partido de la final, Zadzeck había permitido solo dos imparables en 4.2 capítulos lanzados. Y los Gigantes estaban a las puertas de tomar el liderato de esta serie, que es a un máximo de nueve partidos o el primero que gane cinco. Pero, al final la “Yegüita” haló más que el gigante, aunque algunos integrantes de la novena cagüeña llegaron a tener sus dudas.

“En verdad yo estaba ya pensando en una derrota porque ya estábamos en la novena. Yo no me quitó ni nada, pero yo soy realista y no nos estaba saliendo nada”, dijo Morales.

“Esta victoria nos ayuda a empujarnos, seguir jugando juego por juego y seguir dándolo todo con el corazón. Carolina es un equipo que no se quita, ellos son buenos y por eso están en la final. Tenemos que jugar entrada por entrada out por out y tratar de ayudarnos. Si alguien no hizo nada, pasar el batón y seguir trabajando en equipo”, abundó el receptor de Caguas.

A pesar de que en el camerino local no había la euforia con la que salían los peloteros de los Criollos del Estadio Roberto Clemente Walker, Bryan Torres aseguró que los Gigantes están positivos y confiados de que volverán a asaltar este viernes el estadio del Valle del Turabo, como la última vez que lo visitaron.

“Yo creo que este no es un escenario en el que no hemos estado y no hemos sabido manejar... Es una serie larga, ahora vamos para el sexto y son nueve. Desde el principio comenté que iba a ser una serie larga, así que no era algo que no nos esperábamos. Sabíamos que iba a ser fuerte y teníamos que batallar, pero de eso sabemos nosotros”, afirmó Torres, quien ganó esta campaña el premio Jugador Más Valioso.

No obstante, Carolina podría no contar con el cubano Adeiny Hechavarría, quien sufrió durante el quinto partido un calambre en el tendón de la corva izquierdo y está en duda, confirmó Guzmán a este diario. Hechavarría fue quien dejó en el terreno a los Criollos en el primer juego de la final.