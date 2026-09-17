Nueva York. Pete Alonso volvió a conectar un jonrón contra los Mets de Nueva York, un batazo solitario en la primera entrada que condujo a la victoria el miércoles 7-1 de los Orioles de Baltimore, que barrieron la serie en el Citi Field.

Jeremiah Jackson, exjugador de ligas menores de los Mets, se voló la cerca en la segunda entrada antes de que Christian Encarnacion-Strand y el dominicano Samuel Basallo pegaran jonrones consecutivos en la tercera. Chris Bassitt lanzó hasta la séptima por los Orioles (75-78), que se colocaron a dos juegos y medio de los Withe Sox de Chicago en la búsqueda del último boleto de postemporada de la Liga Americana.

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Alonso empató el marcador en la novena entrada el martes con el cuadrangular número 300 de su carrera y realizó un inusual saludo al público como visitante para reconocer a los entusiastas aficionados de los Mets, que aún estaban molestos por su partido a Baltimore en diciembre.

Esta vez, conectó ante el abridor de emergencia Xzavion Curry (0-1) para iniciar una temprana exhibición de poder de los Orioles.

Alonso conectó un récord de la franquicia de 264 jonrones e integró cinco equipos del Juego de Estrellas en siete temporadas con los Mets. Pero el club no intentó volver a firmarlo como agente libre la temporada baja pasada y Alonso acordó un contrato de $155 millones por cinco años con Baltimore.